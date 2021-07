‘Spanje vraagt Nederland om verdachten van fatale mishandeling op Mallorca te arresteren’

Media in Spanje verwachten dat het land een dezer dagen Nederland gaat vragen of het de acht verdachten van de fatale mishandeling op Mallorca wil arresteren. De Spaanse justitie zou bang zijn dat de jonge mannen, allemaal tussen de 18 en 20 jaar en afkomstig uit ’t Gooi, over genoeg geld beschikken om te vluchten. Daarom zouden ze in voorarrest geplaatst moeten worden in afwachting van hun proces.

Última Hora, een lokale krant die verschijnt op Mallorca, verwacht dat de Spaanse justitie donderdag het onderzoek naar de mishandeling op 14 juli afrondt. Daarbij kwam een Nederlandse man om het leven. Vijf raakten gewond. De acht verdachten namen een dag na de mishandeling het vliegtuig terug naar huis.

Spanje wil volgens lokale media de verdachten in eigen land berechten. De advocaat van een van hen zei eerder ‘dat er geen enkele reden’ is voor uitlevering, omdat zowel de slachtoffers als de verdachten Nederlands zijn.

Eventuele straf in Nederland uitzitten

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland laat weten dat er vooralsnog geen officieel verzoek is binnengekomen van de Spaanse justitie. Pas als die een Europees aanhoudingsbevel doet uitgaan, kan het OM in actie komen. In dat geval worden de jonge verdachten aangehouden en buigt uiteindelijk de rechtbank in Amsterdam zich over het verzoek tot uitlevering.

Mochten de verdachten in Spanje berecht worden dan hebben zij, omdat ze uitgeleverd zijn, wel de garantie dat ze hun eventuele straf in Nederland mogen uitzitten. Hun Nederlandse advocaten kunnen zij niet meenemen; die kunnen niet optreden in een Spaanse rechtbank.

Een alternatief is dat de Spaanse justitie het al gedane onderzoek met een Europees onderzoeksbevel overdraagt aan Nederland. In dat geval moet het Nederlandse OM de zaak onderzoeken.

Dertien Nederlandse jongeren gingen vorige week voorbijgangers te lijf aan het strand van Mallorca en vielen een groepje van vijf andere Nederlanders aan. De vijf raakten gewond. Een van de slachtoffers, die in elkaar was gezakt, werd tegen het hoofd geschopt. Deze 27-jarige man uit Waddinxveen overleed zondag in een ziekenhuis als gevolg van opgelopen hersenletsel. Er staan bewakingscamera’s aan het strand. De Spaanse politie heeft beelden van de mishandeling zo kunnen terugkijken.

