‘Soms raakt een kind al zoek op weg van de auto naar het strand’

In korte tijd zijn er twee mensen verdronken in Nederland en worden er twee nog vermist. Wat is er aan de hand?

“Het zijn allemaal incidenten die op zich niets met elkaar te maken hebben, maar we zien wel dat mensen massaal naar het water zijn geweest en daarbij niet altijd even goed nadenken over de risico’s. Ik was afgelopen weekend aan het werk in Zandvoort en daar waren veel kinderen voor lange tijd zoek. We hebben in totaal zo’n dertig kinderen met hun ouders herenigd. Het lijkt wel of mensen de rest even vergeten als ze bij het water gaan recreëren. Dan raakt er een kind al zoek op weg van de auto naar het strand, of zie je een tiener in nood op een luchtbed, terwijl de gele vlag hangt waarbij zwemmen gevaarlijk is en opblaasmiddelen verboden zijn.”

Hoe vind je een kind terug dat kwijt is geraakt?

“Er zijn van die verhalen over dat kinderen nooit tegen de wind of de zon in lopen, maar ik heb daar nooit wat van gemerkt. Kinderen lopen vaak naar de plek waarvan ze denken dat daar hun ouders zitten. Soms is dat tegen de wind in, soms met de wind mee. Met al die rood-witte windschermen aan de kust is het niet makkelijk voor kinderen om ouders terug te vinden. Er zijn ouders die gewoon niet goed opletten, maar het gebeurt ook dat een ouder naar zijn tas buigt om zonnebrandcrème te pakken en een seconde daarna merkt dat de peuter weg is. Zorg dat je een punt afspreekt waar je elkaar terug kunt vinden en doe je kind een polsbandje om met je telefoonnummer erop. En meld je meteen bij de toezichthouder als die er is. Als er een kind kwijt is gaat er een witte vlag met een vraagteken omhoog bij de reddingsbrigade, maar dat is alleen in een straal van tweehonderd meter te zien. Soms blijkt een kindje een kilometer verderop gestrand te zijn.”

Waarom verdrinken er ook mensen die hun zwemdiploma hebben?

“Het is sowieso niet verstandig om alleen te gaan zwemmen. Als je dat wel doet moet je dat aan iemand laten weten die je in de gaten houdt. Dat doet niet iedereen. Soms willen mensen ergens naartoe zwemmen en schatten ze de afstand verkeerd in. Vanaf de kant is niet goed te zien of een eilandje tweehonderd meter of een halve kilometer verderop ligt. Daarnaast is het bij niet natuurlijke grindplassen, zoals zandafgravingen en veenafgravingen, soms een aantal meter van de kant plotseling een stuk dieper, met kouder water. Daar kun je kramp van krijgen. Dat hoeft niet meteen een probleem te zijn, de schrikreactie is dat vaak wel.

“Paniek is een tweede vijand. Als mensen in een overlevingsstand gaan, werkt het lichaam niet meer mee. Armen en benen kunnen dan niet meer zwemmen. Verdrinken gaat niet zoals in films, waarbij je mensen wild ziet spartelen en zwaaien. Mensen die verdrinken happen een beetje naar adem en maken nog een beetje een trappelende beweging met hun benen, daarna zakken ze rustig onder water. Daarom is het ook zo moeilijk te herkennen vanaf de kant. Het lijkt alsof je mensen eerst rustig ziet dobberen.”

Migranten zijn vaker slachtoffer van verdrinking Er wordt met man en macht gezocht naar een 6-jarige jongen uit Lith die woensdag vermist is geraakt bij recreatieplas De Lithse Ham. De jongen komt oorspronkelijk uit Turkmenistan en kon volgens zijn ouders niet zwemmen. Onder de slachtoffers van verdrinking zijn relatief veel migranten met een niet-Europese achtergrond en hun kinderen, blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens het CBS is het risico op verdrinking bij niet-Europese migranten onder de 20 jaar negen tot tien keer groter dan bij jongeren die in Nederland zijn geboren, vanwege het gebrek aan zwemles. In Noord-Brabant is ook een zoekactie aan de gang naar een 54-jarige man. Bij het E3 Strand in Eersel zou hij woensdag voor het laatst gezien zijn toen hij het water zwemmend wilde oversteken. Zaterdag verdronk er al een 13-jarige meisje in een zwemplas in Alblasserdam. Zij was een leerling van de internationale schakelklas van het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht. En maandag verdronk een 21-jarige man uit Amsterdam toen hij een andere zwemmer te hulp schoot op de Vinkeveense Plassen.

