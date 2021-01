‘Sommige leerlingen hebben meer nodig dan we nu kunnen bieden’

Ze moet er heel even over nadenken, maar de eerlijkheid wint het van het sociaal wenselijke antwoord. Leerling Daniëlle (niet haar echte naam) was blij toen ze hoorde dat de scholen in Nederland weer dichtgingen. De vwo-scholier – ‘Ik ben een probleemkind’– raakt op school snel overprikkeld en ze trekt zich vaak terug. Thuis is het fijner. Het probleem is: ze was juist op de weg terug. Intensieve ondersteuning van haar persoonlijk begeleider had ervoor gezorgd dat Daniëlle weer de klas in durfde, praatjes maakte met leeftijdsgenoten. En ja, soms zelfs weer kon lachen.

Nu zit ze weer elke dag op haar kamer. Grote kans dat Daniëlle terugvalt, volgens Dominique Hoekstra. Als lid van het ondersteuningsteam helpt zij leerlingen die intensieve hulp nodig hebben. Sinds Daniëlle 2,5 jaar geleden een burnout kreeg en een half jaar thuis kwam te zitten, heeft Hoekstra de scholier onder haar hoede. Daniëlle kwam van ver. Het traject dat ze samen startten, hielp Daniëlle stap voor stap te re-integreren.

De schoolsluiting werpt haar nu terug, zoals dat in het voorjaar ook al gebeurde. “Toen ik na de zomer weer naar school moest, had ik elke ochtend buikpijn. Soms gaf ik over van de spanning. Ik moest opnieuw wennen aan het ritme.” Hoekstra heeft overwogen haar gebruik te laten maken van de mogelijkheid voor uitzonderingsgevallen om toch op school te komen. “Want we weten al dat de drempel straks weer hoog wordt als de scholen weer opengaan.”

Meest kwetsbare leerlingen van de school

Alleen is Daniëlle niet de enige op het Frits Philips voor wie de dagelijkse structuur cruciaal is. Te midden van alle lege gangen en klassen is er één plek op school waar deze ochtend lessen worden gevolgd. In lokaal 111 en de open ruimte ernaast, zijn twintig leerlingen in stilte aan het werk. Via hun koptelefoons horen ze hun docenten, het beeldscherm toont de online les van hun eigen klas. Dit zijn de meest kwetsbare leerlingen van de school.

Voor hen is er een uitzondering op de sluiting. Dat is ook echt van belang, legt Hoekstra’s collega Roos Brienen uit. “Bijvoorbeeld door hun thuissituatie, hun sociaal-emotionele ontwikkeling – eventueel in combinatie met een tekort aan studievaardigheden – kunnen ze niet thuis leren. Halen we deze kinderen niet fysiek naar school, dan bestaat de kans dat ze uit het zicht raken. Ze volgen hier niet alleen de lessen, we voeren ook gesprekken met deze leerlingen. We bespreken hun thuissituatie, hoe ze zich voelen.”

Maar wie selecteer je nu voor deze groep? De school telt 70 tot 90 leerlingen die extra begeleiding krijgen wegens problemen die niet aan de lesstof zijn gerelateerd, zoals gedragsproblemen, angsten of een laag zelfbeeld. Hoekstra: “We hebben een grens moeten stellen. Want voor we het weten hebben we weer een school die helemaal vol zit. Daarom hebben we specifiek gekeken naar leerlingen met een moeilijke thuissituatie. Deze kinderen zijn er het meest bij gebaat om elke dag naar school te komen. Van deze leerlingen moeten we gewoon al blij zijn dat ze de lessen nog volgen.”

Daniëlle hoort daar dus niet bij. Zij onderhoudt noodgedwongen online contact met haar begeleider, met als doel de terugval zo veel mogelijk te beperken. Hoekstra: “Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan we op dit moment kunnen bieden. Online mis ik de non-verbale communicatie. Er zijn kinderen die de camera niet willen aanzetten als we contact hebben. Dan zeggen ze dat het goed gaat, maar ik kan niet zien of dat ook echt waar is. We weten ook niet of iedereen vrijuit kan praten.”

Nadenken over alternatieven

De verlenging van de lockdown zorgt ervoor dat het ondersteuningsteam gaat nadenken over alternatieven. “Twee weken was te overzien, voor veel kinderen is het echt niet wenselijk om nog langer thuis te zitten. Misschien kunnen we leerlingen die het nodig hebben twee of drie dagen per week naar school laten komen. Daar moeten we nu over gaan nadenken.”

Van Daniëlle hoeft het niet zo nodig, al ziet ze wel in dat het haar goed zou doen. Hoekstra: “Er is een spanningsveld tussen de korte en lange termijn. Daniëlle is heel gemotiveerd, volgt alle lessen en voelt zich thuis prettiger. Maar ik wil dat ze straks ook de sociale vaardigheden heeft om een studie te beginnen. Daarvoor moet ze regelmatig op school zijn, het liefst in een normale lessituatie.”

De volledige naam van Daniëlle is bekend bij de hoofdredactie.

