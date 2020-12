Sombere scenario’s bepalen de strategie in de feestmaand

RIVM-voorman Jaap van Dissel kan altijd vertrouwen op zijn Powerpoint-presentatie, volgeplakt met cijfers, grafieken en diagrammen. De getallen vertellen de waarheid en daar houdt de wetenschapper van. Maar dan volgen die onvermijdelijke vragen. Hoe kan het dat het coronavirus zich toch weer sneller verspreidt? Waarom vieren we Kerst bijna alleen en waarom mag er geen restaurant open?

Woensdag praatte Van Dissel, voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT), voor de 22ste keer de Tweede Kamer bij over het coronavirus. Zijn presentatie had eigenlijk niet somber maar hoopvol moeten zijn. 8 december zou de dag zijn waarop premier Rutte en minister De Jonge gingen vertellen dat er versoepelingen mogelijk zijn en meer mensen mogen aanschuiven bij het kerstdiner.

Maar niets van dat alles. Sterker, er volgde een waarschuwing van Rutte: misschien moet het voor de Kerst nóg strenger. En dus werd Van Dissel in de Kamer om een verklaring voor deze teleurstelling gevraagd.

Normaal komt de wetenschapper dan met een uiteenzetting van de coronacijfers waaruit blijkt dat de maatregelen afdoende zijn of juist strenger moeten. Maar nu weten de tientallen deskundigen in het OMT niet waar de forse toename (27 procent) van het aantal positieve testen door wordt veroorzaakt. Een toename die is terug is te zien in de ziekenhuiscijfers, die ook weer omhoog kruipen.

Sinterklaaseffect

Van Dissel gaf wel een aantal suggesties. De testbereidheid lijkt hoger onder de bevolking. Daarnaast kunnen mensen zonder klachten zich voor het eerst laten testen. En dan is er nog het ‘Sinterklaaseffect’. Daarmee doelt Van Dissel op mensen die zich voor de zekerheid laten testen in aanloop naar een activiteit met andere mensen, zoals ook in de zomervakantie gebeurde. Veel extra testen dus, en die brengen volgens Van Dissel vaak besmette personen in beeld die normaal niet worden opgespoord.

Het OMT weet echter dat er meer aan de hand is. Het percentage positieve testen stijgt en dat betekent dat het virus zich verder verspreidt. Dat kan volgens Van Dissel maar één ding betekenen: mensen hebben meer contacten, want meer contacten betekent meer overdracht. Na besmettingen onderling thuis, is bezoek van familie en vrienden de grootste oorzaak van nieuwe infecties.

Uiteindelijk maakt het niet uit hoeveel mensen precies positief testen. Gevraagd naar het waarom achter de onverminderd strenge coronamaatregelen, gooide Van Dissel het over een andere boeg. Hij liet zien dat sombere scenario’s de strategie in de decembermaand bepalen.

Wat-als-tabel

Het OMT heeft een wat-als-tabel gemaakt. Wat zijn de gevolgen als we ons tijdens Kerst en Oud en Nieuw iets minder streng aan de maatregelen zouden houden? Het antwoord is een dramatisch hoog aantal besmette personen, dat zelfs uittorent boven het geschatte aantal in de eerste golf.

Hiervoor is wel een eenvoudige verklaring: er zijn nog simpelweg te veel Nederlanders besmettelijk. Grof geschat ongeveer 88.000 mensen. Zou het reproductiegetal, de bekende ‘R’, door een iets te gezellige vakantieperiode even naar 1.5 schieten (nu 1), dan lopen er op 8 januari 300.000 besmettelijke mensen rond. Die R van 1.5 is volgens Van Dissel niet onrealistisch. “Die hebben we de afgelopen maanden als eens gezien.”

En dus is het ondenkbaar dat bijvoorbeeld met Kerst weer zes volwassenen thuis uitgenodigd mogen worden, in plaats van drie. Hetzelfde geldt voor het openen van restaurants en het toelaten van honderd in plaats van dertig bezoekers in culturele instellingen. Al die versoepelingen zorgen voor meer mogelijke contacten, en dus een meer risico op overdracht.

Dat de horeca niet veel bijdraagt is ‘compleet onjuist’

Toen door Kamerleden werd geopperd dat de horeca niet veel bijdraagt aan de verspreiding van het virus, verviel Van Dissel weer in zijn oude rol. Deze discussie werd dinsdag aangewakkerd door een uitgelekt document van het ministerie van economische zaken waarin staat dat het openen van de horeca de coronacijfers omlaag zou kunnen brengen omdat mensen dan minder bij elkaar op bezoek zouden gaan. “Die conclusie is compleet onjuist”, aldus Van Dissel.

Door de bank genomen raken de meeste mensen in de thuissituatie besmet, of als ze op bezoek gaan, erkende Van Dissel. Maar volgens de RIVM-voorman zijn de consequenties voor de verspreiding van het virus veel groter bij het openstellen van de horeca. Dat komt omdat een uitbraak in een horecagelegenheid vaker tot veel aanverwante besmettingen leidt, samen een cluster. Zo meldde de GGD eens een cluster van 342 besmettingen die naar één café te herleiden waren. Van Dissel wees erop dat ook in de meeste andere landen de horeca is gesloten, en dat wel degelijk zinvol is gebleken.

