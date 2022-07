Sollicitant met hoofddoek ruim drie keer vaker afgewezen voor klantgerichte baan

Discriminatie van moslims op de arbeidsmarkt heeft al twintig jaar de aandacht van wetenschappers. De vaak schokkende uitkomsten van onderzoek resulteren in verontwaardiging bij werkgevers en beleidsmakers, die beloven er alles aan te doen om het te voorkomen.

Dus is het goed om te weten: komt het nog steeds voor? Ja, en nogal fors ook, laten Europese onderzoekers zien na een nieuwe studie in Nederland, Duitsland en Spanje.

Ze stuurden in de drie landen exact dezelfde sollicitaties op gelijke vacatures. Het enige verschil was de foto die er op de cv werd gezet. Bij de ene groep sollicitanten werd een foto toegevoegd van een ongesluierde vrouw. Bij een andere groep sollicitaties werd precies dezelfde foto gebruikt, maar dan bewerkt met een hoofddoek.

Bijna zeventig procent van de sollicitanten zonder hoofddoek kreeg een positieve reactie, terwijl slechts vijfendertig procent van de werkzoekenden met hoofddoek verder kwam in de procedure.

Gemiddeld genomen moeten vrouwen met hoofddoek dus twee keer zo vaak solliciteren als de mensen zonder hoofddoek, licht onderzoekster Valentina Di Stasio toe. Zij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Utrecht en een van de onderzoekers aan de European Research Centre on Migration and Ethnic Relations. “Sollicitatie op een baan waarin er klantcontact is, zoals receptioniste of verkoopmedewerker, dan worden ze zelfs meer dan drie keer zo vaak afgewezen.”

Hardnekkig probleem

Hoofddoek of niet, eerdere studies laten zien dat alle verwijzingen naar een islamitische, niet-westerse achtergrond tijdens sollicitaties een negatief effect sorteren. Di Stasio: “In Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk is het niet gebruikelijk een foto bij een cv te voegen. Onderzoek dat we eerder in die landen hebben gedaan toonde aan dat mensen op basis van hun niet-westerse naam worden gediscrimineerd.” In de Monitor Moslimdiscriminatie gaf vier op de vijf Nederlandse moslims vorig jaar aan discriminatie op de arbeidsmarkt te ervaren.

Hoewel sommige Nederlandse werkgevers met kleinschalige pilots als anoniem solliciteren en nieuwe wervingsmethoden proberen het tij te keren, is er nog geen echte vooruitgang te zien, zegt Di Stasio. “Ongeacht het feit dat discriminatie nu bespreekbaar wordt gemaakt en diversiteit en inclusie belangrijk worden gevonden, hebben we nog altijd een probleem. Er is nog geen goed onderzoek dat laat zien wat werkt.”

Op zoek naar methoden tegen discriminatie

Dat komt omdat er simpelweg te weinig wordt gedaan om nieuwe methoden tegen arbeidsmarktdiscriminatie te testen, zegt ook Robert Dur, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zelf doet hij onderzoek naar het tegengaan van discriminatie bij amateurvoetbalclubs. “We moeten echt meters maken, meer en grootschalige studies doen. Iedereen praat over inclusie, maar wat daarin wel of niet werkt, dat weten we onvoldoende.”

Of de huidige krapte op de arbeidsmarkt discriminatie de kop in zal drukken, kan sociaal wetenschapper Di Stasio niet zeggen. “Je zult denken dat werkgevers zich geen discriminatie kunnen veroorloven. Helaas is er geen onderzoek dat er op wijst dat dit het geval is.”

Lees ook:

Veel moslimdiscriminatie op het werk: ‘Hoe vaak ik wel niet heb moeten uitleggen wat ik vond van IS’

Bijna vier op de vijf Nederlandse moslims worden op de arbeidsmarkt gediscrimineerd. De bestrijding van moslimdiscriminatie moet daarom hoger op de politieke agenda, bepleiten de opstellers van de nieuwste Monitor Moslimdiscriminatie.