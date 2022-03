- Sofyan Mbarki over PvdA-succes: Wij zijn altijd een heel inclusieve partij geweest

De Partij van de Arbeid is sinds lange tijd weer de grootste in Amsterdam. Dankzij lijsttrekker Marjolein Moorman, zo klinkt het alom. Maar is er nog meer te zeggen over de verkiezingszege? Sofyan Mbarki, nummer twee op de lijst, geeft een voorzichtig eerste antwoord.

“Het is heel moeilijk hoor, om het meteen te verklaren, maar in de eerste plaats: wij hebben gekozen voor een verhaal waarvan wij dachten dat het aan zou slaan. Amsterdam is aan het veranderen, en dat raakt de ziel van de stad. Wonen is onbetaalbaar geworden, en grote bedrijven pakken hier alleen maar meer, terwijl ze niets teruggeven aan de stad. In het onderwijs moeten we iets aan de ongelijkheid doen.”

Alom wordt er gesproken van een Marjolein Moorman-effect. Speelde dat mee?

“Dat hoort er zeker bij. Marjolein Moorman kon vanuit haar rol als wethouder kansenongelijkheid ons verhaal goed naar voren brengen, en vertellen hoe ze daar op verder wilde gaan. Ik ben ook heel trots op de andere mensen op onze lijst, hoe die allemaal voor onze waarden staan. En onder aanvoering van Marjolein vielen alle puzzelstukjes in elkaar.”

Jullie hadden ook een opvallend diverse lijst. Het leek alsof jullie goed gekeken hebben naar Denk en Bij1 de afgelopen de jaren.

“Nou, wij zijn altijd een heel inclusieve partij geweest. Ik denk dat we vooral een lijst hebben met Amsterdammers die de stad goed kennen. Die er geboren en opgegroeid zijn. Als je daarnaar streeft, dan krijg je in deze stad vanzelf diversiteit in je partij. We zijn een goede afspiegeling van de stad – wij zijn Amsterdam.”

Sofyan Mbarki

Maar Amsterdam is juist behoorlijk gesegregeerd: mensen van kleur wonen veelal in de buitenwijken, en het centrum is grotendeels wit.

“Ik woon zelf in de buitenwijk Nieuw-West. De eerste uitslagen van de stadsdeelcommissie laten zien dat de PvdA daar ook groot is geworden. Daar ben ik persoonlijk heel erg blij mee. Wij willen dat iedereen het goed heeft in de stad.”

Heel interessant, want daar wonen veel moslims, terwijl het de afgelopen jaren leek alsof zij het vertrouwen in de PvdA kwijt waren. En dat dit stemmen kostte, onder meer aan Denk. Zij raken nu waarschijnlijk een zetel kwijt.

“Mensen hebben gezien dat, ook al zijn er in het verleden fouten gemaakt, wij toch die brede volkspartij zijn. Dat wij kiezers verloren, had er ook mee te maken dat er partijen ontstonden die opkwamen voor deelbelangen, juist voor inwoners van deze buitenwijken, en er een versplintering in de politiek ontstond. Ik denk dat we nu voor zulke grote uitdagingen staan, zoals de woningnood, dat mensen zien: we moeten het samen gaan doen. Dat is het verhaal wat mensen geraakt heeft.

“Wij vinden het belangrijk om uitdagingen waar Amsterdammers voor staan, aan te gaan. Amsterdam heeft een grote populatie vergrijzende islamitische migranten. Die worden ouder, en moeten gaan nadenken over waar ze straks ouderenzorg moeten krijgen, en begraven moeten worden. Daar denken we over mee, bijvoorbeeld over de vraag hoe we een begraafplaats met eeuwige grafrust kunnen realiseren.

“En een voorbeeld van vorige week: de PvdA heeft als eerste een akkoord tegen moslimhaat en moslimdiscriminatie ondertekend. Het Amsterdams Islamitische Akkoord, een initiatief van moskeeorganisaties, islamitische studentenverenigingen en meer maatschappelijke instellingen. Denk heeft dit niet ondertekend. Voor ons was het vanzelfsprekend om dat wel te doen: de islamitische gemeenschap kwam met hun zorgen hierover naar ons toe, dan lijkt me dat je met burgers om tafel gaat zitten. Zo hebben we eerder ook het regenboogakkoord ondertekend. We staan voor een sociale, progressieve stad.”

Lees ook:

Het ‘Moorman-effect’ maakte van de PvdA de grootste partij in Amsterdam, wie is Marjolein Moorman?

Na acht jaar is de PvdA terug als grootste partij van Amsterdam. Het succes van de partij, die 9 zetels van de 45 wist te behalen, wordt voor een groot deel toegeschreven aan lijsttrekker en wethouder onderwijs, armoede en integratie Marjolein Moorman (1974).