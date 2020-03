Sociale onthouding? Wie zijn verstand gebruikt, kan nog best met anderen koffie drinken

Dat laatste betekent dat er nog best wat kan. Over koffie drinken bij een vriend of vriendin, zegt de informatiesite van de overheid bijvoorbeeld: prima, zolang die vriend of vriendin niet in de risicogroep valt. Dus ga zo min mogelijk op bezoek bij ouderen (70-plussers, aldus de overheid) of mensen met een verminderde weerstand. Videobellen terwijl ieder in z’n eigen huis een kopje koffie drinkt, is in dat geval verstandiger. Voor de risicogroep zelf geldt het advies om fysieke sociale contacten zoveel mogelijk te beperken, en bijvoorbeeld het openbaar vervoer niet te gebruiken.

Op armlengte, of liever twee

Een stukje wandelen of fietsen in gezelschap, kan in veel gevallen ook nog gewoon. Maar probeer wel afstand te houden. De richtlijn is ongeveer anderhalve meter. Dat betekent dat kinderen ook prima buiten kunnen spelen in een speeltuin of op een pleintje, of dat je naar de winkel kunt voor een boodschap. Zolang het maar mogelijk is om afstand te bewaren, dus het moet daar niet te vol zijn.

Naar de kapper gaan of de nagelstudio? Prima, vindt de overheid, zolang je ook daar zoveel mogelijk rekening houdt met het advies van twee armlengtes afstand. Dat laatste brengt kappers flink in verwarring. Omdat afstand in de praktijk onmogelijk is, adviseerde de branchevereniging de leden eerst om de deuren te sluiten, maar trok ze dat advies na overleg met het ministerie weer in. Het is vooral aan kappers en nagelstudio’s zelf om de afweging te maken. Het enige wat de overheid daarover zegt is: er is geen verbod, ga er verstandig mee om.

Premier Rutte: “We moeten dit echt samen doen” Mensen moeten elkaar aanspreken als zij zien dat anderen niet genoeg onderlinge afstand van elkaar houden. Dat zei premier Mark Rutte tijdens zijn persconferentie. Hij zei nog steeds mensen te zien die niet op 1,5 meter afstand zijn, merkte hij toen hij vrijdag naar zijn werk fietste. De premier verwees naar zijn toespraak van maandag waarin hij benadrukte dat we het met 17 miljoen mensen samen moeten doen. “Dit is geen lege zin. Het is de harde realiteit.” Rutte deed donderdag ook al een dringende oproep aan iedereen om écht afstand te houden, omdat dit veel uitmaakt voor de kans op verspreiding van het coronavirus. Ook hekelde de premier opnieuw het grootschalig inslaan van boodschappen dat sommige Nederlanders doen uit angst om straks als de coronacrisis langer duurt, achter het net te vissen. Hamsteren is “achterlijk, een soort massahysterie. Er is geen aanleiding voor”, bezwoer de premier.

Houd de achterliggende gedachte in de gaten

Het hele idee van sociale onthouding (of social distancing, de Engelse term die veel wordt gebruikt), is om niet te dicht bij elkaar in de buurt te komen en om grote groepen te vermijden, zodat het virus zich niet te snel kan verspreiden. Dat is de reden dat Nederlanders worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken en dat kroegen en restaurants gesloten zijn. Ook adviseert de overheid om het vieren van feestjes en verjaardagen met een groep, of andere bijeenkomsten waar het moeilijk is om bij elkaar uit de buurt te blijven, voorlopig uit te stellen.

Niet onbelangrijk: de adviezen gelden enkel voor volwassenen en kinderen die nergens last van hebben. Wie klachten heeft zoals koorts, keelpijn of een loopneus moet, ook als de klachten mild zijn, contact met anderen zoveel mogelijk vermijden. Voor hen geldt het dringende advies om binnen te blijven.

Lees ook:

Wat als je eigenwijze ouders op leeftijd niet binnen willen blijven?

In mijn vriendenkring gaat het nergens anders over, schrijft Karin Sitalsing: onze oude ouders, en wat we kunnen doen om ze coronavrij te houden. Ze hebben wereldoorlogen meegemaakt, hongerwinters overleefd, wie zijn wíj dan om hen de les te lezen?