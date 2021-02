Sociaal advocaten staan onder druk, maar met VVD aan het roer verandert daar niks aan

De sociaal advocatuur is sinds de toeslagenaffaire weer een hot topic. De beroepsgroep staat in verkiezingsprogramma’s, wordt besproken in grote politieke debatten en op opiniepagina’s van landelijke kranten. Maar of de geknevelde rechtstak geholpen is nu er meer oog voor is in Haagse kringen, moet nog blijken.

Wat is er aan de hand in de sociaal advocatuur?

Advocaten die Nederlanders met een kleine portemonnee bijstaan, dreigen uit te sterven. De Rijksvergoeding die ze ontvangen staat in schril contract met de uren die ze aan een zaak besteden. Zeker 70 procent van de advocaten overweegt te stoppen, blijkt uit een enquête van de SP uit 2019. En nieuwe aanwas is er ook nauwelijks, omdat er amper geld is om advocaat-stagiaires op te leiden. De Raad voor rechtsbijstand ziet dan ook een daling van 7520 sociaal advocaten in 2015 naar 6883 in 2019. Ook de voorlopige cijfers van 2020 laten een daling zien.

Hoe komt dat?

Bezuinigingen. In 2013 kortte toenmalig staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van veiligheid en justitie 85 miljoen op rechtshulp. Toen de wet voor de rechtsbijstand in 1993 in werking trad, verkeerde Nederland in relatieve welvaart, schreef hij in zijn nota van toelichting. Maar na zes crisisjaren was het tijd voor een kostenoverweging, aldus Teeven.

Nu is er aandacht voor, dus komt het goed. Toch?

Teevens opvolger, minister Sander Dekker van rechtsbescherming, zit op hetzelfde spoor als zijn partijgenoot. Het huidige rechtshulpsysteem is te duur en moet op de schop. Heuse rechtspakketten moeten de kosten drukken, commerciële partijen mogen zich aanbieden als rechtshulpverlener en een onafhankelijk orgaan moet straks beslissen of burgers überhaupt nog recht hebben op rechtshulp. Dat lijkt het recht ontoegankelijker te maken.

Maar volgens Dekker wordt er nu juist onnodig veel beroep gedaan op de rechter. Vanwege een perverse prikkel: advocaten blijven doorprocederen omdat ze per proces betaald krijgen. In plaats daarvan wil hij dat advocaten per zaak betaald krijgen. De minister ziet wel in dat advocaten te weinig verdienen. Vorig jaar zegde hij twee keer 36,5 miljoen toe.

Is dat genoeg?

Nee. Uit onderzoek van de commissie Van der Meer uit 2017 blijkt dat het Rijk jaarlijks 127 miljoen extra moet uittrekken om sociaal advocaten van een redelijk salaris te kunnen voorzien.

Wat betekent dit alles dan voor de rechtshulp?

Vooral linkse partijen willen meer geld uittrekken voor de rechtsbijstand. Maar VVD, nu de grootste in de peilingen, wil nog altijd het ‘nodeloos doorprocederen’ tegengaan. Advocaten moeten maar vaker de telefoon pakken om problemen op te lossen, zei Dekker twee jaar terug in Nieuwsuur. Zijn partij wil dat rechtshulp vooral beschikbaar blijft voor slachtoffers. Maar de VVD, al bijna tien jaar leverancier van de ministers van justitie, zal waarschijnlijk niet heel veel geld uittrekken om de beroepsgroep overeind te houden, leert de geschiedenis.

