Sobere Oekraïense onafhankelijkheidsdag in Utrecht: ‘We zijn niet in de stemming voor een feestje’

Een bijzondere plek voor een vluchtelingenopvang kan je ‘La Formidable’ wel noemen. Aan de Utrechtse Keulsekade ligt het 113 meter lange blauwwitte cruiseschip afgemeerd. In de Sovjet-tijd voer de boot nog met vakantiegangers over de Donau. Meer dan 150 Oekraïners vinden er nu onderdak in een van de hutten.

“We praten hele week al over onafhankelijkheidsdag. Ook omdat we Russische ‘verrassingen’ verwachtten. Tot nu toe valt het mee, al zijn de bombardementen vannacht gewoon doorgegaan”, zegt Ljoebov Zjoekova. Ze is gepensioneerd lerares Engels en vluchtte in maart met haar kleindochter via Polen en Duitsland naar Nederland. Een bombardement op haar woonplaats Kiev gaf de doorslag. “Een van de bommen explodeerde naast mijn huis. Ik besloot direct weg te gaan. Ik was zó bang dat ik niet eens kon beslissen welke kleren of spullen ik mee wilde nemen,” zegt ze geëmotioneerd.

Via een sjieke ronde trap loopt Zjoekova naar de piano-bar van het cruiseschip. De koperen leuningen hangen vol gele en blauwe ballonnen, om de dag toch een beetje kleur te geven. Mensen lopen in en uit, een jonge vrouw verzorgt haar baby. Het mededelingenbord hangt vol met briefjes in Russisch, Oekraïens, Nederlands en Engels. Een ervan kondigt een feestje aan voor onafhankelijkheidsdag. Niet op de 24ste, maar komende zaterdag, want veel van de vluchtelingen hebben al een baan gevonden en moeten werken.

Kiev versierd met bloemstukken

“Normaal gesproken heeft iedereen in Oekraïne vrij op deze dagen. We vieren onze vakanties altijd met heel veel eten. Nu kan dat natuurlijk niet, alle vakanties zijn geschrapt. Ik hoorde dat Kiev wel is versierd met bloemstukken, opgedragen aan de soldaten, piloten en de rest van de troepen. Maar verder niets. President Zelenski heeft mensen juist gevraagd om niet samen te komen omdat het gevaarlijk is. Ze verwachten extra bombardementen.”

Voor haar hoeft het ook niet, zegt ze. “We kunnen trots zijn op het feit dat we hebben voorkomen dat Rusland ons land bezette, maar dat is niet genoeg om te feesten zoals vorig jaar. Er zijn een heleboel nare dingen gebeurd in ons land. We zijn niet in de stemming voor een feestje.” Hoe anders was het vorig jaar: “In het hele land werd het groots gevierd. Zeker omdat het dertig jaar geleden was. In Kiev was een grote militaire parade met delegaties uit Polen, Georgië, Litouwen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat was nog eens wat.”

Afnemende Interesse

Zjoekova maakt zich zorgen over de afnemende interesse van de wereld voor de nog steeds woekerende oorlog. “Dat is niet goed. Maar ik begrijp het wel. Toen Rusland in 2014 de Krim en Donbas innam, meldden zich eerst mensen massaal aan voor het leger. Ze hebben een verdere invasie gestopt. Maar later vergaten de mensen het ook een beetje, omdat het zo ver weg was.”

Ze wil zo snel als het kan weer terug kan naar Kiev. “Nederland is mooi en ik ben heel gastvrij ontvangen. Maar ja: Oost west, thuis best. Ik hoop dat het snel over is. Hoop is alles wat we hebben.”

Lees ook:

Zelenski’s grote vrees wordt waar – Europa’s oorlogssteun verzwakt

Een half jaar na het begin van de Russische aanval in Oekraïne kost het Zelenski steeds meer moeite om de publieke verontwaardiging van het westen vast te houden. ‘Hij heeft nog een paar maanden, dan zal de westerse publieke opinie omslaan: van de oorlog naar de koopkracht.’