Snorfietsers lonken naar de fatbike, waar je géén helm voor ophoeft

De snorfiets of snorscooter heeft altijd de wind tegen gehad met het imago van stinkend en ronkend onding, zegt Martijn van Eikenhorst van de Rai Vereniging, de belangenbehartiger van de rijwiel- en auto-industrie. “De oude tweetakt was ook heel vervuilend, maar wordt al vijf jaar niet meer verkocht.” Maar de omslag naar elektrische aandrijving gaat volgens Van Eikenhorst nu snel: bijna de helft van de nieuw verkochte exemplaren was dit jaar elektrisch.

“Niet iedereen wil fietsen”, verklaart Van Eikenhorst de populariteit. En: “snorscooterrijders voelen zich een vrije vogel in de stad. Ze zijn sneller dan auto of bus, en parkeren overal gratis op de stoep.”

Toch blijft de wind strak tegen, want vanaf 1 januari moeten alle 800.000 snorrijders een helm op. “De helm ontmoedigt, en in dit geval juist het product dat het snelst kan verduurzamen. Als je spreekt over toegankelijke mobiliteit is er al een e-snorfiets vanaf 2000 euro”, aldus Van Eikenhorst.

Eerlijk is eerlijk, aan de straffe tegenwind heeft de snorscooterrijder zelf bijgedragen. Want officieel mag deze tweewieler maximaal 25 kilometer per uur, maar driekwart rijdt te hard. Ook uit recente metingen (van Nationwide Data Collection in oktober) blijkt dat zij gemiddeld veel sneller gaan, namelijk 30 kilometer per uur. Uit zorgen om de veiligheid van fietsers stuurden Amsterdam en Utrecht hen daarom al eerder van het fietspad naar de rijbaan. Veilig Verkeer Nederland bepleit nu dat landelijk in te voeren, tegelijk met de helmplicht, ook omdat veel gemeentes streven naar het invoeren van een snelheid van maximaal 30 kilometer per uur in de binnenstad.

Bromfietsverkoop zit in de lift

De vraag is nu of de aankomende helmplicht een klap aan de snorscooter uitdeelt. Rai/Bovag-cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar lijken dit scenario te bevestigen. De bromfietsverkoop zit in de lift (een stijging van 51 procent), ten koste van de snorfiets (minus 40 procent). De speedpedelec (die 45 kilometer per uur mag) tekent voor een plusje van 7 procent.

Er zullen natuurlijk mensen doorrijden op hun snorscooter. “Een helm kopen is toch de makkelijkste optie”, zegt Max van Tol namens de ANWB. De bond maakte een vrolijk testfilmpje van drie types helmen. De integraalhelm werd als overdreven zwaar beoordeeld, de luchtige speed pedelec helm als te licht. Winnaar is de jethelm, met een dichte bovenkant, warme flappen over de oren en een half vizier dat de kin openlaat.

De keus voor overstappen op een ander vervoersmiddel hangt af van gebruiksgemak, geld en of er stallingsplek is. Een e-bike kan in de berging, een brommer niet. Inmiddels is er een keur aan krachtige en modieuze e-bikes. Rai en ANWB verwachten daarom ook een verschuiving van snorscooter richting elektrische fiets.

Fatbikes zijn een rage in de stad

De snorfietsberijder valt in hun visie vooral voor de steeds populairdere fatbike, met zijn dikke banden. Aparte verkoopcijfers zijn er niet, maar in de grote steden is het een rage. De fatbike is een kans voor online verkopers én voor berijders die niet willen fietsen maar wel hard willen blijven gaan op het fietspad, zonder helm.

Maar aan dit voertuig kleeft een risico. “Niet veilig”, zegt de ANWB. Voor 70 euro zet je er een gashendel op, wat de explosieve kracht vergroot. Veel fatbikes zijn opgevoerd tot 30 of 40 kilometer per uur, zegt Van Eikenhorst. “Dan is het geen door de Europese Unie goedgekeurde e-bike meer, en haken verzekeraars af.” Berijders hebben geen kenteken, geen rijbewijs of verzekering, en rijden zonder helm. “Het gedrag zit in de mens, niet in het voertuig”, concludeert hij.

Het regent klachten over het gevaarlijke rijgedrag van deze fatbikers, soms tieners, want een minimumleeftijd is er niet. Daarom heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onlangs 27 internetaanbieders van fatbikes een waarschuwing gegeven. Zij verkopen modellen die harder gaan dan 25 km per uur en/of een hoger vermogen hebben dan 250 watt zonder goedkeuring. Deze maand komt er een nieuwe inspectie, waarna boetes zullen volgen. De snorscooterrijders zijn gewaarschuwd.

Geen brom- en snorfietsen meer in Nijmegen Nijmegen gaat alle brom- en snorfietsen op verbrandingsmotoren verbieden. Het stadsbestuur wil vanaf 2028 alleen elektrisch aangedreven tweewielers toestaan. De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren. Nijmegen is een stad die hoog scoort op leefbaarheid, maar de luchtkwaliteit blijft achter. Dat heeft te maken met vieze lucht die vanuit dichtbevolkte gebieden in België en Duitsland binnenstroomt. Ook het scheepvaartverkeer op de druk bevaren Waal speelt een rol. De bijna 10.000 brommers en snorfietsen die nu nog rondrijden, zorgen vooral in tunnels en bij stoplichten voor verontreiniging. Nijmegen heeft een subsidieregeling om eigenaren van brom- en snorfietsen te stimuleren over te stappen naar elektrisch. Dat kan leiden tot meer drukte op de fietspaden. Daarom werkt Nijmegen aan meer fietspaden en meer opstelruimte voor stoplichten.

