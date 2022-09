Snoeihard onderzoek naar jeugdbescherming: overheid laat kwetsbare kinderen in de steek

Minister Weerwind (jeugdbescherming) moet acuut ingrijpen in de jeugdbescherming. Nu faalt de overheid zozeer, dat de vraag legitiem is of een uithuisplaatsing nog in het belang van het kind is. Dat schrijven Leidse onderzoekers in een rapport over de in 2015 ingevoerde Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen. Die wet moest leiden tot een efficiënte en slagvaardige jeugdbescherming, maar kent diverse ‘knel - en aandachtspunten’ en lijdt onder allerlei structurele problemen van de jeugdzorg en -bescherming.

‘Het is overduidelijk dat het huidige stelsel van jeugdbescherming niet op orde is en onvoldoende kwaliteit kan garanderen’, schrijven de onderzoekers. Daarbij wijzen ze onder andere op het geld- en tijdgebrek in de jeugdhulp, op het tekort aan jeugdbeschermers en hulpaanbod, en op het ingewikkelde stelsel met veel ketenpartners en de aanbesteding van zorg.

Is uithuisplaatsing nog wel legitiem?

De onderzoekers vragen zich openlijk af hoe legitiem het is dat de overheid zich nog bemoeit met de opvoeding, vooral waar dat leidt tot uithuisplaatsing. ‘Een dergelijk vergaand ingrijpen is immers, in het licht van de mensenrechten, alleen te legitimeren wanneer het doel van deze inbreuk, namelijk het beschermen van de ontwikkeling van het kind, ook daadwerkelijk te bereiken is’, schrijven zij. Zo’n ingreep doet nu vaak meer kwaad dan goed.

In opdracht van het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van Justitie (WODC) spraken de onderzoekers over de uitvoering van de wet met kinderrechters, ouders en pleegouders, kinderen, gezinsvoogden en advocaten. Die wet had als doel de jeugdbescherming effectiever en efficiënter te maken. Daarbij zou het belang van het kind voorop moeten staan en had de positie van ouders verstevigd moeten worden. Maar volgens de onderzoekers zijn er ‘fundamentele aandachts- en knelpunten die de uitvoering bemoeilijken’.

Zo wegen rechters de lange wachtlijsten in de jeugdhulp en het gebrek aan andere hulp voor de opvoeders mee bij de toewijzing van een gezinsvoogd, jeugdbeschermer of een uithuisplaatsing. Ook blijkt dat ouders, door gebrek aan passende hulp, hun leven vaak niet bijtijds op orde kunnen krijgen. Daardoor blijft een kind langer dan wenselijk uit huis geplaatst. Verder biedt een uithuisplaatsing lang niet altijd de gewenste veiligheid en bescherming. Een kind moet vaak meerdere malen ‘doorverhuizen’ om passende hulp te krijgen.

Meer praten met jongeren en ouders

Ook is het voor ouders en kinderen vaak onduidelijk hoe lang een uithuisplaatsing duurt. Daar moet een plan voor komen, bepleiten de onderzoekers, die ook vinden dat ouders altijd aanspraak moeten kunnen maken op juridische steun. Een ander manco is dat er nog steeds veel over, maar weinig mét de jongeren en ouders wordt gepraat.

De onderzoekers vinden verder dat ouders en kinderen geregeld op achterstand staan als een zogenoemd ‘perspectiefbesluit’ wordt genomen door een instelling. Daarin wordt beslist over de verlenging van een uithuisplaatsing of over de omgangsregeling met ouders. ‘De kinderrechter kan zich hier vaak pas maanden later over uitspreken, wanneer de wijziging in de hulpverlening al gevolgen heeft gehad voor ouders en kind en een thuisplaatsing verder wordt bemoeilijkt’, schrijven de onderzoekers.

Minister Weerwind laat via zijn woordvoerder weten dat de kritiek voor hem niet nieuw is. “In november dit jaar komt de minister met voorstellen tot verbetering”, aldus de woordvoerder. Weerwind wil het gemakkelijker maken dat ouders en kinderen een perspectiefbesluit voorleggen aan de rechter. Ook wil hij de positie van jeugdbeschermers versterken. Zij klagen nu over enorme werkdruk.

