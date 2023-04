Snijden andere universiteiten net als de VU de banden met de fossiele industrie door?

Bedrijven die niet kunnen hardmaken dat ze zich inzetten voor het klimaat, maken geen kans meer op samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), zo maakte de onderwijsinstelling donderdag bekend. Een commissie gaat alle toekomstige samenwerkingen met bedrijven toetsen aan de Parijse klimaatdoelstellingen. Momenteel zijn er vier VU-projecten waarbij fossiele bedrijven zijn betrokken. Deze bestaande samenwerkingen worden nog afgerond.

De VU is niet de enige universiteit die kritisch kijkt naar samenwerking met vervuilende industrieën. Op vrijwel alle onderwijsinstellingen linkt de roep om een kritischer klimaatbeleid voor onderzoeksfinanciering steeds luider. Op de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Eindhoven protesteerden studenten met een bezetting tegen de inmenging van de fossiele industrie in de wetenschap. Dat universiteiten samen met een bedrijf als Shell onderzoek doen naar groene energie noemden de actievoerders ongeloofwaardig en een voorbeeld van ‘greenwashing’.

Nog niet transparant

De Technische Universiteit Delft en de Universiteit Utrecht (UU) krijgen van de universiteiten het meeste geld uit het bedrijfsleven, blijkt uit cijfers van het Rathenau Instituut. De verschillen tussen de twee zijn wel groot: terwijl de TU Delft 68,8 miljoen euro ontvangt, krijgt de UU als nummer twee een stuk minder, 38,8 miljoen euro. Bij andere universiteiten is dat bedrag nog veel lager; de VU krijgt 6,2 miljoen euro.

Maar hoeveel geld er van die bedragen precies afkomstig is van fossiele bedrijven, is niet altijd duidelijk. Op de UU lopen er momenteel in ieder geval dertien contracten die ten minste deels gefinancierd worden door de fossiele industrie. “We kijken op dit moment hoe we al die projecten en relaties transparant kunnen maken”, laat de woordvoerder weten. De UU wil die informatie in de loop van het voorjaar delen.

De TU ‘kan niet kwantificeren’ hoeveel geld van de fossiele industrie afkomstig is, zegt de woordvoerder. “We hebben die cijfers niet, omdat we onderzoek niet op voorhand labelen als een samenwerking met een industrie. Het is wel zo dat we nadenken of we het niet toch in kaart kunnen brengen.”

Niet gemakkelijk om afscheid te nemen

Op de TU Delft is de betrokkenheid van fossiele industrieën ‘zeker onderwerp van gesprek’, zegt de woordvoerder. Die gesprekken worden onder andere gevoerd met ‘organisaties die kritisch zijn op het gebied van klimaat’, zoals Extinction Rebellion.

Van oudsher zijn de TU en de fossiele industrie met elkaar verbonden. “Wij zijn een technische universiteit, waar samenwerken met fossiele industrie in de kern van het proces zit. Als je je bezighoudt met ontwikkelingen in de chemie of aardwarmte bijvoorbeeld, kom je al heel snel bij die partijen terecht omdat ze kennis op dat vlak hebben. Kort en goed is het nog niet zo gemakkelijk om afscheid van die bedrijven te nemen. Er is een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie.”

Iedere samenwerking met een bedrijf wordt volgens de woordvoerder wel beoordeeld op hoe die bijdraagt aan de energietransitie, “want het is heel duidelijk dat die er moet komen”. Anders dan bij de VU is dat proces alleen niet geformaliseerd.

Ook op de UU “rijst ook steeds vaker de vraag of je moet samenwerken met fossiele bedrijven. En zo ja, onder welke voorwaarden”, laat een woordvoerder weten. De universiteit organiseert daarom een ‘interne debatserie’ over dat onderwerp. Soortgelijke debatten vinden ook op andere universiteiten plaats.

Net als de TU Delft vindt de UU “samenwerking met de fossiele industrie nu nog geoorloofd, mits die bijdraagt aan de energietransitie of het verkleinen van de vervuiling van fossiele brandstoffen”. Ook worden contracten met bedrijven getoetst op de onafhankelijkheid die wetenschappers krijgen en op wetenschappelijke relevantie.

Hoogleraren

Zou een publieke instelling zoals een universiteit die cijfers niet gewoon paraat moeten hebben? Eigenlijk wel, zegt de TU-woordvoerder. “Je legitimiteit hangt samen met je transparantie en openheid. Dus wij kijken zeker naar de stappen die we moeten zetten om tot die informatievoorziening te komen.” Wel bekend is dat Shell acht deeltijdposities voor hoogleraren betaalt op Nederlandse technische universiteiten. Drie van die hoogleraren werken in Delft.

Verschillende universiteiten, waaronder TU Delft, willen in 2030 klimaatneutraal opereren. De Erasmus Universiteit riep afgelopen februari de klimaatnoodtoestand uit en beloofde dat in 2030 al het onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering “per saldo een positieve impact zal hebben op klimaat én ecosystemen”. Ook gaat de universiteit “nieuwe richtlijnen” opstellen voor samenwerking met de industrie.

