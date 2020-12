Snelle, Douwe Bob en Broederliefde moeten jongeren thuishouden met Oudjaar

Bekende namen als Snelle, Douwe Bob, Sunnery James & Ryan Marciano en Broederliefde verzorgen op 31 december optredens die gratis bekeken kunnen worden op de site goodbye2020.nl.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) draagt een miljoen euro bij aan Goodbye 2020. Er werd daar al langer nagedacht over een manier om activiteiten voor jongeren te organiseren nu er tijdens de jaarwisseling helemaal niets te doen is, zegt Robin Middel. Hij is woordvoerder van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, dat onder de NCTV valt en de bevolking informeert over de coronamaatregelen, van winkelsluitingen tot vliegverboden. “Een belangrijke opdracht was iets te verzinnen om de feestdagen veilig te laten verlopen.”

Toen platform Follow the Beat het plan opperde een groots online festival te organiseren, hapte het kernteam meteen toe. “Zoiets kan de sector veel beter verzorgen dan dat wij het als overheid gaan verzinnen”, zegt Middel. “Zij kunnen er een evenement van maken van nationale allure. We hebben het warm aanbevolen bij de gemeenten, die het plan meteen omarmd hebben. Een mooie bijkomstigheid is dat we zo ook iets doen tegen de financiële malaise in de festivalsector.”

Vooraf opgenomen

Initiatiefnemer Follow the Beat is een website die informatie geeft over alle muziekevenementen die normaal gesproken in Nederland worden gehouden. Bekende festivals als Dance Valley en Milkshake haakten aan bij de organisatie van Goodbye 2020. De optredens worden vooraf opgenomen, maar verder is het evenement opgezet als een echt festival. Het publiek kan via een blokkenschema kiezen uit verschillende artiesten. Tijdens de shows kan via Zoom contact worden gelegd met andere feestgangers. Het programma oogt afwisselend: muziek van Nederlandstalig tot drum & bass en van techno tot hiphop. Jandino Asporaat, Roué Verveer en Howard Komproe doen een comedyshow.

Het evenement begint de 31ste om vijf uur ‘s middags en duurt tot vijf uur de volgende ochtend. De organisatie hoopt op een half miljoen bezoekers. “Het is volgens ons dé manier om veilig en verantwoord het nieuwe jaar in te gaan”, zegt Maarten Schulz, een van de bedenkers. Middel heeft goede hoop dat het festival jongeren genoeg zal weten te boeien om thuis een feestje te vieren. “Ik heb het bij mijn zoons getoetst en zij vonden het een goed idee.”

