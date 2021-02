Sneeuw brengt Nederland tot stilstand én in beweging

De sneeuw brengt Nederland, voor zover de coronacrisis dat nog niet had gedaan, tot stilstand. Het openbaar vervoer ligt op veel plaatsen plat, coronatest- en vaccinatiestraten zijn dicht, mensen wordt dringend geadviseerd niet de weg op te gaan en voetbalwedstrijden in de Eredivisie zijn zondag afgelast.

Volgens de NS zullen er zondag helemaal geen treinen meer gaan rijden. De aanhoudende sneeuw en wind blijven problemen veroorzaken. Zo zijn er storingen aan de elektrische installaties, kan stuifsneeuw kortsluiting veroorzaken en zijn wissels vast komen zitten.

Rijkswaterstaat roept automobilisten op niet de weg op te gaan. Ook de ANWB zegt: blijf thuis. Ondanks dat er sinds zaterdagavond al ruim 20 miljoen kilo zout is uitgestrooid over de wegen, blijft het gevaarlijk op de weg door gladheid, sneeuw en harde wind. Nog steeds geldt er voor het hele land code rood. Dat betekent dat het extreme weer een grote impact op de samenleving heeft.

Dus rest alleen nog de sneeuwpret voor iedereen die de ijzige kou wil trotseren. Al heeft de Rijksoverheid ook daar regels voor opgesteld. Schaatsen, sleeën, wandelen of op een andere manier genieten van het winterweer is toegestaan met je eigen huishouden of met maximaal één persoon daarbuiten, staat op de site van het Rijk. En bij alles geldt: houdt voldoende afstand tot anderen.