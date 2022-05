Sms’jes wissen uit ruimtegebrek? Hoe oud is de Nokia van Mark Rutte eigenlijk?

De meeste bankjes in de Tweede Kamer liggen vol met met tablets en smartphones, maar op de plek van de premier zijn al jaren slechts papieren en een stevige Nokia te vinden. Rutte gebruikt deze telefoon voor al zijn zakelijke contacten en is een bedreven sms’er – hij kan het zelfs met één hand – op ouderwetse druktoetsen. Een kunstje dat veel mensen inmiddels verleerd zullen zijn.

Dat komt wat ouderwets over, maar zo oud is de Nokia van Rutte nog niet. Het is niet geheel duidelijk welk type hij gebruikt, maar zeker is wel dat het een modernere variant betreft. Met camera. En voldoende opslagruimte.

In een rechtszaak die de Volkskrant had aangespannen naar aanleiding van een WOB-verzoek over de aanpak van de coronacrisis beweerde de landsadvocaat dat er slechts twintig sms’jes bewaard konden worden op het toestel van Rutte. Om opslagruimte te besparen, wiste de premier het merendeel van zijn berichten. Sms’jes die hij relevant achtte, stuurde hij door naar zijn ambtenaren, die ze vervolgens wel bewaarden.

Het lijkt onmogelijk dat de premier zo weinig opslagruimte had, zelfs Nokia’s uit de jaren negentig konden veel meer berichten bewaren. Alle Nokia-telefoons, die jong genoeg zijn om nu nog te gebruiken, beschikken over een paar megabyte (MB) aan ruimte. Dat is genoeg voor de opslag van honderden berichten. Op veel foto's waarop Rutte bellend te zien is, lijkt het te gaan om een Nokia 301, modeljaar 2013, waarop met 64 megabyte zeker genoeg ruimte zit om honderden smsjes op te slaan. Het lijkt daarom aannemelijker dat Rutte zijn berichten opsloeg op de simkaart, waar inderdaad maar plaats is voor enkele tientallen sms’jes.

Enthousiasme

Na een eerder WOB-verzoek over de coronabestrijding in Nederland kwamen wel sms’jes van minister-president Rutte naar buiten. Zo werd voor het eerst zichtbaar hoe hij met ambtenaren communiceert. Het zal niemand verbazen dat Rutte veel uitroeptekens gebruikt. Termen als ‘Aha!’ en ‘Akkoord!’ zijn vaste prik, je hoort het hem bijna zeggen. Ook zijn er veel afkortingen en smiley-in-leestekens te zien. Ouderwetse sms-taal, eigenlijk.

Voor het volgen van het laatste nieuws maakt de premier tegenwoordig wel gebruik van een moderne smartphone. In het boek Mark Rutte van journalist Petra de Koning, valt te lezen dat Rutte tijdens de coronacrisis leerde videobellen. Het werd door zijn vertrouwelingen een digitale revolutie in het Torentje genoemd.

In het boek van De Koning staat ook een passage waarin de minister-president op het hoofdkantoor van Apple zijn oude Nokia tevoorschijn haalde. Vlak voordat hij het kantoor van Apple-CEO Tim Cook binnenstapte, had Neelie Kroes de premier nog op het hard gedrukt zijn ouderwetse telefoon vooral in zijn zak te laten. Toen Rutte gebeld werd, pakte hij echter toch zijn Nokia. ‘Cook was verbijsterd: uit welk museum kwam dat apparaat?’, schrijft De Koning. ‘Maar hij doet het nog, zei Rutte.’

Nieuwe telefoon

Afgelopen week blijkt Rutte een nieuwe telefoon te hebben genomen. Het is volgens de Volkskrant een exemplaar met meer opslagruimte. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt tegenover de krant dat de Nokia is vervangen. Ook zou Rutte gestopt zijn met het wissen van berichten in zijn inbox.

Lees ook:

‘Premier Rutte verwijderde jarenlang op eigen houtje berichten op zijn telefoon’

Premier Mark Rutte heeft jarenlang iedere dag sms’jes van zijn telefoon gewist, zo meldt de Volkskrant vandaag.