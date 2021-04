Smeets stapt uit de Kamer: Jonge homo's waren onveilig, zegt D66

Zijn positie was onhoudbaar geworden. D66-Kamerlid Sidney Smeets (45) legt per direct zijn Kamerlidmaatschap neer, heeft hij bekendgemaakt, zestien dagen nadat hij was geïnstalleerd als nieuw Kamerlid. Hij is er door tientallen jongeren van beschuldigd dat hij hen als minderjarige probeerde te versieren via internet, ondanks het grote leeftijdsverschil. Zij zeggen dat hij gebruik maakte van hun kwetsbare positie en zich aan hen opdrong. Eén jongen was destijds vijftien jaar oud.

Smeets stapt op omdat hij wil voorkomen ‘dat het aanzien van de Kamer en het belang van de partij schade wordt toegebracht’. Daarom heeft hij na overleg met D66-leider Sigrid Kaag zijn zetel zelf opgegeven.

D66 heeft de uitkomsten niet meer afgewacht van het interne integriteitsonderzoek, dat al liep. De stroom negatieve publiciteit rond het kersverse Kamerlid was niet meer onder controle te krijgen. Smeets maakte zijn aftreden bekend vlak voordat een jonge klokkenluider donderdag op televisie een interview zou geven. De student zegt te spreken namens tientallen jongens. In kranten vertelden eerder twee van hen over hun ervaringen met de advocaat.

Testcase voor Kaag

Voor D66-leider Sigrid Kaag groeide de zaak direct uit tot een testcase voor haar beloftes over andere politiek en nieuw leiderschap. De klachten komen nota bene van een groep waar de partij altijd voor op komt, de lhbti-gemeenschap. Kaag zegt dat zij het opstappen van Smeets respecteert. “Het is belangrijk te werken aan een veiliger omgeving voor lhbti’ers, die in sommige situaties kwetsbaar zijn. Ook D66 wil en zal daaraan een bijdrage leveren”. Er nog een wereld te winnen is als het gaat om de persoonlijke vrijheid en veiligheid van mensen, voegde ze daaraan toe, voor de nadruk.

Maar kritiek oogst de partij ook. Een van de slachtoffers, 17 jaar toen hij werd versierd, wil dat D66 het onderzoek doorzet. Het vertrek van het Kamerlid is volgens hem vooral een poging te voorkomen dat er nog meer zaken naar buiten komen.

Probleem is ook dat het opgestapte Kamerlid en de partij niet op één lijn zitten over de ernst van de zaak. Smeets heeft spijt, maar stelde zich na de eerste klachten nog vrij formeel op: hij had juridisch niets strafbaars gedaan. Dit tot grote ergernis bij de jongeren die hem aanklagen. Vooral jongens die net uit de kast waren, kregen met opdringerige versierpogingen te maken van de veertigplusser. Hij reageerde op hun profielfoto en schreef bijvoorbeeld dat ze er heet uitzagen, of ‘teveel kleren’ aanhadden. Een ontmoeting leidde sneller tot seks dan zij achteraf wilden, is de klacht van de jongeren.

In een verklaring over zijn aftreden houdt het Kamerlid in het midden of zijn gedrag grensoverschrijdend was. “Meerdere mensen verklaren contact met mij als ongewenst te hebben ervaren. Ik ben daar erg van geschrokken, omdat het nooit mijn intentie is geweest.” Dat is minder stellig dan het oordeel van D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag, die het heeft over kwetsbare jongeren die in een onveilige situatie zijn terechtgekomen.

Voor D66 is het al de tweede keer in een jaar dat de partij in opspraak is vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meldingen over onveiligheid werden onvoldoende opgepakt, oordeelde een onderzoekscommissie toen, waarop D66 beterschap beloofde.

