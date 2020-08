Sluitingen en boetes voor cafés om besmettingen: ‘Uitbaters kunnen niet altijd politieagentje spelen’

Drie cafés in Amsterdam zijn gesloten vanwege besmettingen met het coronavirus. Het gaat om In the City op het Kleine-Gartmanplantsoen, No Rules op het Marie Heinekenplein en café Zwart op de Dam. Bij In the City gaat het om tien besmette bezoekers van wie herleid is dat ze er waren, bij No Rules om vier. In café Zwart werkte iemand enkele dagen met klachten: later bleek hij of zij besmet te zijn met corona. Amsterdam besloot de cafés bij naam te noemen om recente bezoekers te informeren.

De kroegen bevinden zich bij toeristische hotspots. Of er een verband is tussen het toenemend aantal toeristen in de stad en de besmettingen, kon de gemeente niet zeggen

In the City gaat vrijwillig twee weken dicht, de andere twee cafés gaan deels op slot. No Rules sluit het bargedeelte voor twee weken, maar houdt het restaurant open. Bij Café Zwart gaat alleen het binnengedeelte dicht. Recente bezoekers van de horecazaken met klachten wordt geadviseerd zich te laten testen. Volgens de gemeente Amsterdam hebben de horecazaken zelf besloten om in ieder geval gedeeltelijk te sluiten.

Boetes in Utrecht

Ook in Utrecht zijn coronabesmettingen in cafés geconstateerd in minstens twee cafés. Zo bleek in horecagelegenheid Beers & Barrels dat ten minste acht bezoekers met corona waren besmet tijdens een verjaardagsfeestje. De kroeg was al eerder gewaarschuwd vanwege het niet naleven van de afstandsregels en krijgt een boete. Ook een ander café is beboet.

De gemeentes maken zich zorgen over het oplopende aantal besmettingen onder jonge mensen. Dat komt onder meer omdat er meer feestjes worden gevierd, waarbij men zich niet altijd aan de afstandsregels houdt. Volgens de GGD Amsterdam is het niet naleven van de anderhalve meter de voornaamste bron van besmettingen. “In informele setting vergeten mensen die maatregel vaak te respecteren,” aldus een woordvoerder van de GGD Amsterdam-Amstelland.

‘Uitbaters kunnen geen politieagentje spelen’

Een woordvoerder van de Koninklijke Horeca Bond (KHB) noemt het sluiten van cafés en het geven van boetes voor besmettingen “geen passende straffen". Hij benadrukt dat je overal een besmetting kunt oplopen. “Een groot deel van de besmettingen vond de afgelopen tijd in de privésfeer plaats", licht hij toe. “In de supermarkt lopen mensen structureel te dicht op elkaar. Toch krijgt de horeca als enige te maken met boetes.”

Iedere besmetting is er een te veel, benadrukt hij, “maar je moet het wel in perspectief zien. Er zijn 55.000 horecagelegenheden in Nederland, en in vijf daarvan zijn besmettingen bekend.”

Pas als de cafés structureel en bewust de regels zouden overtreden, zijn consequenties “logisch", vindt de woordvoerder. “Maar daarvoor geven de gemeenten in deze gevallen echt te weinig bewijs. Een corona-uitbraak kan immers overal uitbreken.”

Of de gasten in de cafés te dicht op elkaar hebben gestaan, weet de woordvoerder niet. “Het zou kunnen. Maar uitbaters kunnen niet 24 uur per dag politieagentje spelen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid: iedereen moet elkaar aanspreken op de hygiëneregels en het voldoende afstand houden.”

