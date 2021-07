Sluiting Haringvlietbrug dreigt Flakkee weer af te sluiten van de rest van het land. ‘Het is een life-line’

Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee kijken ze bezorgd uit naar volgende week. De bewoners vrezen jarenlang praktisch niet meer naar ‘de overkant’ te kunnen. Uit veiligheidsoverwegingen sluit Rijkswaterstaat een van de twee rijstroken van de Haringvlietbrug, tot die in 2023 gerepareerd wordt. Volgens bestuurders in de regio is er niet goed nagedacht over de ‘dramatische’ gevolgen daarvan.

De Haringvlietbrug is niet minder dan een ‘life-line’ voor de eilandbewoners, zegt Peter Feller, wethouder financiën en verkeer en vervoer van de gemeente Goeree-Overflakkee. Een groot deel van de inwoners pendelt voor werk en onderwijs dagelijks op en neer naar de dichtstbijzijnde stad: Rotterdam. Een rit van een uur. Uit nieuwe berekeningen die donderdag bekend werden gemaakt, blijkt dat het afsluiten van een rijstrook in de avondspits een vertraging van 68 minuten oplevert.

Ambulanceverkeer moet ook de brug over kunnen, want het eiland heeft alleen een streekziekenhuis, dat patiënten voor de juiste zorg vaak moet doorsturen naar een ziekenhuis in Rotterdam. Hij snapt dat de brug veilig moet zijn, zegt Feller. “Maar men heeft er niet bij stilgestaan dat onze veiligheid ook in het geding is als de hulpdiensten er straks niet door kunnen.”

Hardop rekenend, de vertraging meegeteld, komt Feller op een reistijd van ruim vier uur voor een auto- of busrit naar Rotterdam en terug. “Dat is gewoon niet te doen”, zegt hij. “Voor mensen hier voelt het alsof we afgesloten worden van de rest van het land, en terug in ons isolement gedrukt worden.”

Voor de Hoeksche Waard en delen van Zeeland en West-Brabant is een gedeeltelijke afsluiting van de Haringvlietbrug ook ingrijpend. De burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard sprak al van een ‘drama’. Werkgeversorganisaties VNONCW Zeeland/Brabant en VNONCW West lieten vorige week al weten verbijsterd te zijn. Ze spreken van “een strop voor de economie in Zuid-West-Nederland”.

Ook de transportsector zou eronder lijden. Eerder rekende brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland uit dat de vertragingen bedrijven 53 miljoen zullen kosten. En dat was nog op basis van de oude schattingen, toen men dacht dat de afsluiting van een van de rijstroken voor een half uur vertraging zou zorgen, zegt een woordvoerder. “Dat gaat dus nog fors oplopen.”

Met Rijkswaterstaat lopen intussen gesprekken over de mogelijkheid om de tweede rijstrook toch open te houden. Een woordvoerder bevestigt dat die optie of tafel ligt, en dat wordt nagedacht over alternatieven.

