Sluit het net zich rond de Coöperatie Laatste Wil? ‘Wij zitten nu in het verdachtenbankje’

Sluit het net zich rond de Coöperatie Laatste Wil? Die vraag komt op nu er twee nieuwe leden van de organisatie zijn opgepakt. Ten minste één van de twee opgepakte personen wordt verdacht van strafbare feiten in de clandestiene handel van het dodelijke ‘middel X’ die zich rond en wellicht – dat lijkt de hamvraag – ook binnen de organisatie afspeelde.

Het gaat om een 72-jarige vrouw uit Amersfoort. Ze wordt verdacht van hulp bij zelfdoding en het handelen in een medicijn dat braakneigingen vermindert en alleen door artsen verstrekt mag worden. Dat medicijn kan gebruikt worden om bij een zelfdoding het dodelijke middel binnen te houden.

De arrestatie van de vrouw houdt volgens het OM verband met de arrestatie van het eerste lid van de coöperatie dat werd opgepakt, Alex S., een 28-jarige man uit Eindhoven. Hij zou aan honderden mensen het dodelijke middel verstrekt zou hebben. De vrouw, die nu vastzit, zou met hem samengewerkt hebben.

Over een 78-jarige man die deze week werd opgepakt, is minder bekend. Hij heeft mogelijk dodelijke middelen afgenomen van de Eindhovenaar, maar volgens het OM is “onderzoek noodzakelijk om meer duidelijkheid te krijgen over zijn precieze rol in de zaak”. Hij mocht na een verhoor weer naar huis.

De twee arrestaties volgen op de arrestatie van voorzitter Jos van Wijk, eind september. Hij wordt nog steeds verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie met het plegen of beramen van hulp bij zelfdoding als doel. Die ‘criminele organisatie’ staat volgens het OM niet gelijk aan de CLW, maar naar de rol van de coöperatie wordt ‘ook’ gekeken.

‘Wij zitten nu in het verdachtenbankje’

Waar Van Wijk zich eerder distantieerde van Alex S., door te zeggen dat hij hem alleen kende als leverancier van het middel maar niet wist dat hij lid was, lijkt het na arrestatie van nog twee leden moeilijker om het handelen in het dodelijke middel X los te zien van de Coöperatie Laatste Wil.

Van Wijk zelf is het daar niet mee eens. “We hebben 27.000 duizend leden, ik weet niet wie deze mensen zijn. Ik vind het niet prettig dat het OM zomaar naar buiten brengt dat het om leden van ons gaat, nu zitten wij gelijk in het verdachtenbankje.” Het OM Oost-Brabant vond het juist ‘relevant om te noemen gelet de aard van de zaak’, zegt een woordvoerder.

“De coöperatie is hier niet verantwoordelijk voor”, zegt Van Wijk. “We zijn juist altijd binnen de wet gebleven. Wat mensen individueel doen, kan ik niet tegenhouden. Door eigen regie bij het levenseinde niet te behandelen als serieus maatschappelijk onderwerp, krijg je wellicht dit soort situaties.”

Overigens is het verkopen van het dodelijke middel niet verboden, omdat het om een vrij beschikbaar conserveermiddel gaat. Wel is het mogelijk strafbaar als het verstrekt wordt aan mensen die kenbaar maken dat ze het willen gebruik om te sterven.

Had de coöperatie niet strakker moeten controleren of leden zich aan de wet hielden? Van Wijk vindt van niet. “We hebben maximaal gespreksleiders van huisgroepen, waarin leden samenkomen, geïnformeerd over de grenzen van de wet. We hebben ze gevraagd om ook anderen te waarschuwen om niet over die grenzen heen te gaan.”

Lees ook:

Jos van Wijk, verdacht van hulp bij zelfdoding: ‘We schuren langs de rand, maar houden ons aan de wet’

Het is ‘te gek voor woorden’ dat hulp bij zelfdoding verboden is, vindt Jos van Wijk, voorzitter van Coöperatie Laatste Wil. Zelf is hij altijd binnen de grenzen van de wet gebleven, stelt hij in een interview net na zijn arrestatie.

Coöperatie Laatste Wil is synoniem voor zelfdodingspoeder

Wat is de Coöperatie Laatste Wil (CLW) precies en waar komt de strijd voor het legaliseren van een dodelijk middel vandaan? Vijf vragen en antwoorden over de CWL en middel X.