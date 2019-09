Slob zegt ze de wacht aan, het bestuur van het Haga blijft strijdbaar

Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam moet binnen vier weken opstappen van onderwijsminister Arie Slob. Zo niet, dan trekt hij de financiering in. Dat liet het ministerie gisteren weten. Directeur-bestuurder Söner Atasoy en Wouter Pors, de advocaat van de school, lijken niet onder de indruk. Ze zeggen een rechtszaak hierover met vertrouwen tegemoet te zien.

De minister bevestigde gisteren een besluit dat hij begin juli al nam. Reden is het rapport dat toen verscheen, waarin de onderwijsinspectie stelde dat het handelen van het bestuur schadelijk is voor de leerlingen. Een maand later gaf het schoolbestuur zijn zienswijze, waarop een gesprek volgde met ambtenaren van het ministerie. Maar dat heeft het standpunt van de minister niet veranderd. Hij acht het bestuur ‘niet geschikt om de verantwoordelijkheid voor het onderwijs te dragen’.

Meer scholen aangepakt De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam moet afstand nemen van discriminerende uitspraken van haar rector, anders wordt de hogeschool niet langer erkend. De rector zei dat vijanden van de Turkse staat volgens de Koran de doodstraf mogen krijgen. De orthodox-joodse school Cheider in Amsterdam kreeg een laatste waarschuwing. De ‘sociale veiligheid’ op de kleine school is en blijft in het geding, constateert de inspectie.

Volgens het inspectierapport is er op de school sprake van financieel wanbeheer, doet het bestuur aan zelfverrijking en schaadt ze relaties met externe partijen. In dit kader worden ook Atasoys ‘provocerende optredens’ genoemd – hij ging regelmatig verbaal tekeer en noemde de Amsterdamse burgemeester Halsema ‘een domme gans’. Een kritiekpunt van de inspectie is ook dat het bestuur geen afstand neemt van personen met een omstreden reputatie, oftewel ‘salafistische aanjagers’. De school spreekt het rapport op veel punten tegen en stelt dat ze zich ‘gewoon’ aan de regels hield.

Niet langer een scherpe tong

Directeur-bestuurder Atasoy zegt dat het bestuur wel degelijk goede wil heeft getoond tegenover het ministerie. Zo is het bestuur uitgebreid, is een externe adviescommissie aangesteld en het ­curriculum aangescherpt. “Nu hebben we een vier-ogenbeleid, zodat docenten niet alleen mogen blijven met leerlingen. Als er een zogeheten aanjager is, kan die nu dus niet meer een-op-een met kinderen praten.”

Van de scherpe tong waarvan hij zich eerder bediende is in dit telefoongesprek niets meer te merken. “De overheid wil dat wij mensen – een docent en een vrijwilliger – wegsturen die volgens de AIVD omstreden zijn. Maar op basis waarvan? Omdat de AIVD zegt dat deze mensen omstreden zijn? Dat is niet rechtsstatelijk. En wat is omstreden? Als in de woning van de burgemeester verboden wapens te vinden zijn, moeten we haar dan ook niet meer tot de school toelaten?”

De conflicten tussen de school en de overheid stapelden zich afgelopen jaar op. Er loopt nog een onderzoek van de inspectie naar de financiële administratie van de school. Uiterlijk 14 oktober moet het bestuur de werkzaamheden hebben overgedragen aan een interim-bestuur. Als Slob de financiering intrekt, kan de gemeente ook het schoolgebouw terugvorderen.

Maar als het zover komt, zegt advocaat Pors, zal het bestuur daartegen bezwaar maken bij de Raad van State. “Ik heb daar alle vertrouwen in, want de argumenten van de minister kunnen volgens mij geen stand houden.” En op 11 november dient de rechtszaak waarin de rechtmatigheid van het inspectierapport wordt aangevochten. Atasoy: “Dan wordt het rapport ingetrokken, inshallah.” En zo niet? “Je kunt er van uitgaan dat we hier plan B, C, en D wel hebben klaarliggen.”

