Slob wil dat het bestuur van het Haga Lyceum opstapt, maar het bestuur weigert

Het bestuur is bovendien niet van plan op te stappen, zoals minister Arie Slob (onderwijs) wil. Daar is geen juridische grond voor en het personeel, ouders en leerlingen staan nog achter het bestuur, aldus advocaat Wouter Pors van het bestuur.

De onderwijsinspectie stelt in het rapport ‘ernstige gebreken’ vast bij het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, blijkt uit het rapport dat vandaag alsnog is verschenen. Volgens de inspectie neemt het bestuur van de islamitische school geen afstand van personen met een omstreden reputatie, is er sprake van financieel wanbeheer, worden relaties met externe partijen geschaad en is het burgerschapsonderwijs onvoldoende.

Daarmee is het handelen van het bestuur volgens de inspectie schadelijk voor de school en de leerlingen, en de inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het huidige bestuur de tekortkomingen kan wegwerken.

De Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), waar de school onder valt, wilde de publicatie van het kritische rapport met een kort geding proberen voorkomen, maar dat is niet gelukt. De voorzieningenrechter in Den Haag oordeelde vandaag dat er geen aanleiding is om de publicatie te verbieden. Volgens de rechter is het rapport op twee punten niet helemaal zorgvuldig, maar die zaken zijn van ‘onvoldoende gewicht’ om het hele rapport onrechtmatig te maken.

Onverantwoorde risico’s

De inspectie heeft het rapport, dat al enige tijd afgerond was, na de uitspraak van de rechter direct gepubliceerd. De conclusies zijn niet mals. Zo heeft het bestuur ‘onvoldoende aandacht voor risico’s rond de bevordering van basiswaarden van de democratische rechtsstaat’, en daarbij onnodige en onverantwoorde risico’s neemt. Ook is er volgens de inspectie sprake van zelfverrijking en belangenverstrengeling. Het bestuur geeft te veel geld uit aan zichzelf, familieleden en relaties. Met deze en andere ‘structureel terugkerende onrechtmatige uitgaven’ brengt het bestuur het voortbestaan van de school in gevaar.

Bovendien schaadt bestuurder Söner Atasoy met zijn soms provocerende optreden de relatie tussen de school en de overheid, vindt de inspectie. Hij geeft daarmee het verkeerde voorbeeld aan de leerlingen. Een deel van de ouders voelt zich onveilig en is bang om afwijkende meningen naar voren te brengen.

De inspectie heeft het bestuur opdrachten gegeven om ervoor te zorgen dat de school beter wordt bestuurd, er beter met geld wordt omgegaan, het burgerschapsonderwijs wordt verbeterd en duidelijk afstand wordt genomen van omstreden personen. Maar de inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het huidige bestuur die opdrachten goed zal uitvoeren.

Nieuw bestuur

Het kabinet zei eerder vandaag het bestuur dwingen om op te stappen. ‘Alle leerlingen verdienen goed onderwijs’, schrijft Slob op Twitter. ‘Ongeacht op wat voor school je zit. Op het Haga Lyceum is sprake van wanbeheer. Daarnaast doen de bestuurders te weinig aan burgerschap op de school. Daarom moet er een nieuw bestuur komen. Kamerbrief met maatregelen volgt.’

De minister komt met een zogeheten ‘aanwijzing’ waarin hij het bestuur sommeert te vertrekken. Als het bestuur die negeert, dan kan Slob ervoor kiezen om de bekostiging stop te zetten. De gemeente Amsterdam is dan ook niet langer verplicht een gebouw voor de school te regelen en kan het huidige gebouw terugvorderen.

Söner Atasoy was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Hij zei eerder in Trouw dat hij al verwachtte te ‘verliezen’ en dat hij geen vertrouwen meer heeft in de overheid. Al sinds de plannen voor de oprichting (de school opende in 2017) werken Den Haag en de gemeente Amsterdam hem naar eigen zeggen tegen.

Hij is hoe dan ook niet van plan om – als Den Haag de bekostiging zou stoppen – de deuren van de school te sluiten, zei hij gisteren. Desnoods gaat de school verder met buitenlandse geldschieters.

