Slob stopt financiering Cornelius Haga Lyceum

Het schoolbestuur heeft niet op tijd zijn taken overgedragen aan een interim-bestuurder, iets waartoe de minister vorige maand opdracht gaf. Als de school uiterlijk donderdagochtend alsnog de taken overdraagt, kan het besluit nog worden aangepast.

Slob gaf het Haga twee weken de tijd om een interim-bestuurder voor te dragen. Dat is Marcel Heuver geworden, commercieel directeur bij Darrel Burns Salespro, een bedrijf dat organisaties helpt ‘bij het verbeteren van verkoopprocessen’. Heuver is al vanaf het begin als adviseur bij de school betrokken. Slob heeft Heuver zijn goedkeuring gegeven, maar, zegt de minister: “De huidige bestuurders beroepen zich onterecht op administratieve belemmeringen.”

Hij geeft het schoolbestuur nog respijt tot donderdag 12.00 uur. Heeft het bestuur dan niet het veld geruimd, dan krijgt de school vanaf december geen geld meer. Voor die termijn is gekozen zodat “er voor iedere leerling een passende nieuwe plek gevonden kan worden”, zegt de minister.

De school: ‘Zo'n vaart zal het niet lopen’

“De minister draagt ons eigenlijk op om de wet te overtreden, en dat gaan we niet doen. Om Marcel Heuver aan te stellen moeten we eerst onze statuten wijzigen omdat hij geen moslim is. Die statuten zijn de grondwet van de stichting. Ouders kunnen daar rechten aan ontlenen. Maar de minister zegt nu: dat interesseert mij helemaal niets.”

Volgens Atasoy gaat het niet lukken om alles donderdag al volledig aan Heuver over te dragen, omdat hij voor het wijzigen van de statuten eerst toestemming moet krijgen van de Medezeggenschapsraad.

Desondanks zal het volgens hem zo’n vaart niet lopen dat Slob de geldkraan daadwerkelijk dichtdraait op 1 december. Er zijn nog twee rechtszaken gaande: een beroep tegen het kritische inspectierapport, en een beroep tegen de aanwijzing van Slob. Het eerst beroep dient op 11 november. Atasoy verwacht daarin gelijk te krijgen van de rechter, zodat het inspectierapport de prullenbak ingaat. Voor 1 december verwacht hij ook een uitspraak over de aanwijzing.

“Die uitspraken heeft de minister niet willen afwachten”, zegt Atasoy. “Het is heel jammer dat hij dit nu vraagt. Ik heb niet de indruk dat hij hier nuchter mee omgaat. Maar al zet je me voor een vuurpeloton, de wet zal ik niet overtreden. Al kost het me mijn kop.”

Het is opmerkelijk dat de islamitische school een interim-bestuurder voordraagt die zelf geen moslim is. De gedachte daarachter is volgens Atasoy juist om te laten zien dat zijn organisatie een ‘zelfreinigend vermogen’ heeft. “Wij hebben aan de ouderraad en de medezeggenschapsraad gevraagd om iemand voor te dragen. Dat werd Marcel Heuver.”

De Amsterdamse islamitische middelbare school ligt al geruime tijd onder vuur, nadat bekend was geworden dat het bestuur volgens inlichtingendienst AIVD banden heeft met extremistische figuren.

