Slob moet 100 miljoen vinden voor basisonderwijs in de grote steden

Maar voorlopig zullen de wethouders in de vijf grote gemeenten – naast Amsterdam en Utrecht ook Rotterdam, Den Haag en Almere – geduld moeten hebben. Slob zei woensdag in een debat met de Tweede Kamer op zoek te gaan naar 100 miljoen en hoopte op steun vanuit de Kamer. Maar het geld is er nog niet. Slob: “Mijn inzet is dat we die gelden gaan vinden.” Bij de presentatie van de noodplannen om het leraren­tekort in de grote steden tegen te gaan had Slob vorige maand 9 miljoen euro te vergeven. Dat geld is voor de begeleiding van zij-instromers; daarvoor is nu nog vaak te weinig tijd. Schoolbestuurders schatten toen in dat die 9 miljoen euro (veel) te weinig is.

Schoolbesturen willen bijvoorbeeld een grotestedenbonus. Leraren moeten daar aanspraak op kunnen maken omdat huisvesting dicht bij werk bijna onbetaalbaar is. Een ander idee is om leerkrachten een dag(deel) niet voor de klas te zetten en die les op te vullen met mensen die muziek- of sportlessen kunnen geven. Daarvoor is geld nodig.

Ondertussen loopt het lerarentekort in de grote steden op, tienduizenden leerlingen zitten zonder docent. En dus zijn er naast financiële oplossingen ook rigoureuze maatregelen nodig. Amsterdamse basisscholen willen bijvoorbeeld experimenteren met een vierdaagse lesweek, zo bleek bij de presentatie van de noodplannen. Het sluiten en samenvoegen van kleine scholen is een ander voorstel. Voor sommige plannen was volgens Slob wel ruimte, maar een idee als het voor de klas zetten van onbevoegden, zoals ouders, wees de minister af.

