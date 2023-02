Slim bouwen zorgt voor ruime halvering vliegtuiglawaai

De komende jaren zullen rondom de luchthaven Schiphol meer dan honderdduizend woningen gebouwd moeten worden. Hierover buitelen gemeenten, ministeries, Schiphol en bewoners- en milieuorganisaties regelmatig over elkaar heen. Want wat staat die bouw vaak in de weg? Geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen.

Door anders te bouwen, kan die geluidsoverlast met ruim de helft gereduceerd worden. Dat is het eerste resultaat uit een meerjarig onderzoek naar geluidsbestendig bouwen, dat onderzoekers van de TU Delft, het AMS Institute en de Universiteit Wageningen maandag naar buiten brachten.

Onder de aanvliegroute van de Kaagbaan, ten zuiden van Hoofddorp, bootsten de onderzoekers drie straten na van beton en tientallen opgestapelde zeecontainers. Eind 2021 begonnen daar geluidsmetingen, zodat de onderzoekers konden analyseren in hoeverre de vorm van een straat en de gevel van een huis geluidsoverlast van vliegtuigen zou kunnen opvangen.

Geluid ketst af

Als ergens gebouwd moet worden, wordt berekend of de overlast van vliegtuiglawaai niet te groot is. De huidige rekenmodellen gaan uit van een vlakke ondergrond. Dat geluid afketst van gebouwen, wordt niet meegenomen. “Dat klopt niet met wat er in de praktijk wél gebeurt”, zegt hoofdonderzoeker Martijn Lugten van het AMS Institute en de TU Delft.

TU Delft onderzoeker Martijn Lugten doet onderzoek naar geluidshinder bij luchtvaart. Beeld Guus Schoonewille

Het onderzoek van Lugten en collega’s laat nu zien dat het bouwen van schuine gevels de vliegtuigoverlast met wel 14 decibel (dB) kan terugbrengen. Bij een vermindering van 10 dB is er al sprake van een vermindering van het geluid dat mensen horen. Lugten gaat ervan uit dat de feitelijke vermindering van vliegtuiggeluid nog hoger is, omdat de gesimuleerde straten bestaan uit harde materialen zoals staal en beton. In echte straten zijn ook bomen en planten aanwezig, of is er soms gebouwd met andere materialen die geluid kunnen absorberen.

Beplanting

Het komende jaar kijken de onderzoekers of gras, bomen of beplanting op gevels het geluiddempende effect nog verder kunnen vergroten. Lugten: “Als je veel hard materiaal bedekt, zoals straten bedekken met een dicht bladerdak van bomen, of een gevel met vegetatie, dan krijg je nog lagere geluidsniveaus. Daarnaast doen we ook onderzoek naar de effecten die dat heeft op klimaat en de luchtkwaliteit in een wijk.”

In een reactie laat minister Mark Harbers (infrastructuur) weten dat de landelijke overheid, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer gaan kijken of het bouwen van wijken waarbij gelet is op deze geluiddempende maatregelen mogelijk is. Daarnaast zullen de overheden kijken of al bestaande dorpen en wijken die last hebben van overvliegende vliegtuigen, ook op deze manier leefbaarder gemaakt kunnen worden.

