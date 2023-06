Slechte zorg in crisisnoodopvang. ‘Ziekmakend’

Asielzoekers in crisisnoodopvanglocaties krijgen slechte medische zorg. Het ontbreekt artsen en hulpverleners aan overzicht en tijd. Op sommige plekken is de crisisnoodopvang ziekmakend, schrijven Het Rode Kruis, Dokters van de wereld en Pharos in een nieuw onderzoek. Asielzoekers zitten in onzekerheid en zeggen dat stress lichamelijke klachten verergert.

De onderzoekers interviewden meer dan honderd bewoners en tientallen locatiemanagers van crisisnoodopvanglocaties. Dat is de meeste sobere vorm van opvang in Nederland, momenteel verblijven er duizenden asielzoekers. De zorg wordt geregeld door commerciële bedrijven zoals GZA, Arts & Specialist en Just4Care.

Goedkoopste bedrijven

De onderzoekers concluderen dat de bedrijven tekortschieten. Eerder schreef Trouw in samenwerking met onderzoeksplatform Investico en de Groene Amsterdammer al over de slechte zorg in crisisnoodopvang. Duidelijk werd dat Het Centraal Orgaan opvang (Coa) in zee was gegaan met de goedkoopste bedrijven, waardoor op sommige plekken onervaren artsen met beperkte middelen voor asielzoekers zorgen. Dit nieuwe onderzoek stelt dat het inmiddels iets beter gaat, toch blijft de zorg ontoereikend.

Nog altijd is er een groot risico op infectieziekten. Op veel locaties heerst schurft, ook hebben asielzoekers luchtweginfecties en diarree. Mannen vrouwen en kinderen die lang in de sobere crisisnoodopvang verblijven gaan achteruit. Hun gezondheid glijdt af, zeggen locatiemanagers in het onderzoek. Mondzorg is momenteel het grootste probleem, de zorg is te duur, terwijl asielzoekers vaak een slecht gebit hebben.

De onderzoekers signaleren ook meningsverschillen tussen de zorgprofessionals. Het is onduidelijk hoeveel zorg verplicht is op een crisislocatie, formele eisen zijn er nauwelijks.

