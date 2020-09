Slecht nieuws voor het kabinet: het aantal besmettingen stijgt verder en het vertrouwen neemt af

De uitkomsten van de gedragsmonitor van het RIVM en het nieuwe aantal positieve tests zijn allebei slecht nieuws voor het kabinet. De stijgende lijn in het aantal positieve uitslagen zet door en in het gedragsonderzoek laten de 60.000 deelnemers weten dat zij aanzienlijk minder vertrouwen hebben in het kabinetsbeleid. Ongeveer de helft gelooft nog in de aanpak van het kabinet, waar dat in april nog driekwart van de deelnemers was. Dat was nog voordat minister Ferd Grapperhaus tijdens zijn huwelijk opzichtig de regels van de overheid negeerde.

Eén zo’n regel is: bij klachten, blijf thuis. Dat doet bijna niemand. 90 procent doet boodschappen als hij of zij zich niet helemaal lekker voelt. 64 procent gaat nog naar familie of vrienden, 43 procent gaat nog naar het werk en 41 procent stapt een café of restaurant binnen. Dat gedrag is terug te zien in het oplopend aantal besmettingen. Zondag waren het er 925, het hoogste aantal sinds half april. Maandag kwam het cijfer met 797 wat lager uit, maar nog altijd is dat ruim boven de gemiddelden van afgelopen weken, toen de aantallen tussen de 500 en 600 schommelde.

De regio Haaglanden is een van de nieuwe regionale virushaarden. In Den Haag kwamen er afgelopen week 483 nieuwe besmettingen bij. Amsterdam telt nog altijd het hoogste aantal positief geteste inwoners; een toename van 773 in een week.

Dat meer mensen positief zijn getest, komt onder meer doordat de GGD’s meer testen. Vorige week zijn er 180.000 tests afgenomen, bijna 17.000 meer dan vorige week. Begin augustus namen de GGD’s nog 98.000 tests per week af. In de periode was ongeveer 2,5 procent van de afgenomen tests positief. Afgelopen week zijn die percentages omhoog geschoten. Volgens het officiële coronadashboard van de rijksoverheid ligt dat percentage rond de 4 procent, een teken dat het virus actiever is. Dat kan diverse oorzaken hebben. Clusters worden bijvoorbeeld geregeld gevonden bij studenten. Ook de terugkeer van vakantiegangers kan voor een opleving zorgen.

