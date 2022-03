Slapen op een stoel: de asielopvang zit opnieuw overvol, 1500 nieuwe bedden nodig

De asielopvang zit opnieuw zo vol dat er in de opvang in Ter Apel sprake is van een noodtoestand, vluchtelingen moeten de nacht doorbrengen op een stoel. Ondertussen zijn er vooralsnog plaatsen over in de opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Coa omdat Oekraïners geen asiel hoeven aan te vragen.

Het veiligheidsberaad, waarin de burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s overleggen, sprak vandaag over de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne.

Het enorme tekort aan opvangplekken voor asielzoekers leidt er bijvoorbeeld ook toe dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet goed kunnen worden opgevangen. De locaties die er wel zijn voor de tieners zitten veel te vol en in het uiterste geval moeten zeventienjarigen noodgedwongen bij volwassen wonen. Ook wisselen de kinderen te vaak van school en krijgen zij niet de begeleiding die ze nodig hebben.

Desnoods met dwang

Die burgemeesters willen dat het kabinet nu doorzet, zodat er desnoods dwang uitgeoefend kan worden op gemeenten die te weinig doen om asielzoekers op te vangen. “Iemand, of dat nou de staatssecretaris, de commissaris van de Koning of de voorzitter van een veiligheidsregio is, moet de macht hebben om te zeggen: nu ga je wat doen, want dat moet”, aldus Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

Een optie die werd besproken is om opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen die nog niet worden gebruikt voorlopig in te zetten voor asielzoekers uit andere landen.

Gefronste wenkbrauwen

De veiligheidsregio’s hebben in korte tijd de eerste 25.000 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen vrijwel helemaal gerealiseerd. “Daar moeten we gebruik van maken, zolang die plaatsen nog niet gevuld zijn met Oekraïners. Het gaat niet aan om andere vluchtelingen op straat te laten staan. Dan zou je discrimineren”, aldus Bruls.

Het Veiligheidsberaad fronst er ook de wenkbrauwen over dat er nu voor de Oekraïners allerlei leegstaande gebouwen beschikbaar zijn, terwijl een aantal gemeenten voor andere asielzoekers eerder geen plaats maakte.

Evenwichtig verdeeld

De burgemeesters willen dat de opvang van andere vluchtelingen dan de Oekraïners evenwichtig over het land wordt verdeeld. Bruls verwacht dat er op korte termijn ook weer nagedacht gaat worden over grootschalige opvang, zoals het tentenkamp Heumensoord in zijn eigen gemeente Nijmegen.

Bruls: “Het kabinet moet in het hele land kijken wat er op dat gebied mogelijk is. Het kan niet zo zijn dat de ene gemeente steeds mensen opvangt, terwijl de andere gemeente vindt dat het realiseren van vijftig plekken wel genoeg is.”

