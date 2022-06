Slapen op een klapstoel uit solidariteit met de opvangcrisis in Ter Apel: ‘Dit is inhumaan’

Hij heeft geprobeerd om een paar uurtjes te slapen, vertelt Jesse Oberdorf aan de telefoon. Hij is een van de actievoerders die de nacht demonstratief op een klapstoel bij het ministerie van justitie en veiligheid heeft doorgebracht om de ‘onmenselijke behandeling’ van vluchtelingen bij het opvangcentrum in Ter Apel onder de aandacht te brengen.

“Op een gegeven moment kon ik vier klapstoelen op een rijtje zetten en daar heb ik met een slaapzak op gelegen. Slapen op stoelen is oncomfortabel en niet goed voor je nachtrust, het is inhumaan. En dan hebben de vluchtelingen die aankomen in Ter Apel waarschijnlijk niet eens vier stoelen per persoon tot hun beschikking, dus die slapen rechtop.”

Ruimhartiger en menselijker asielbeleid

Oberdorf is van de actiegroep DeGoedeZaak. Zij maken zich vanuit een progressief oogpunt hard voor zaken als het klimaat, een gelijkwaardige samenleving en een eerlijke economie. Een van de speerpunten is de opvang van vluchtelingen, die in de ogen van de actievoerders al jarenlang achteruitgaat. Oberdorf: “Onze opvang en het asielbeleid moeten veel ruimhartiger en menselijker. Het nieuwe leven van deze mensen moet centraal staan, in plaats van het afschrikken van vluchtelingen.”

Actievoerders van DeGoedeZaak pleiten voor een humaner opvangbeleid in Ter Apel. Beeld ANP

Oberdorf stoort zich aan wat hij valse tegenstellingen noemt, zoals het koppelen van het tekort aan woningen aan de komst van vluchtelingen. “We zijn een verschrikkelijk rijk land. Dat er een woningtekort is ontkennen wij niet, maar bij de bouw van nieuwe huizen wordt vaak gekozen voor het hoge segment, in plaats van voor veel betaalbare sociale huurwoningen. Dat is gewoon een beleidskeuze.”

Eerder verzamelde DeGoedeZaak handtekeningen voor een petitie om een tweede aanmeldcentrum te openen waar nieuwe vluchtelingen zich moeten bekendmaken. Het enige aanmeldcentrum in Ter Apel, een dorp aan de grens zonder treinstation, is namelijk illustratief voor het beleid van ontmoediging en wantrouwen, aldus Oberdorf.

Onverwarmde tenten

Nu asielzoekers bij aankomst in Ter Apel op stoelen of in onverwarmde tenten van het Rode Kruis moeten slapen, vonden de actievoerders het tijd voor iets groters om de aandacht op dit probleem te vestigen. Dinsdagmiddag kwamen zo’n zestig mensen van verschillende actiegroepen bij elkaar en waren er sprekers. Onder anderen staatssecretaris van justitie en veiligheid Eric van den Burg kwam buurten.

Tussen de 15 en 20 demonstranten brachten ook de nacht door bij het ministerie, waaronder dus Oberdorf. Woensdagochtend delen de actievoerders flyers uit aan mensen die een afspraak hebben op het binnenhof. Daarna gaan ze weer naar huis. “Wij konden dit doen met in ons achterhoofd de wetenschap dat we vannacht weer in ons eigen bed slapen. Die luxe geldt allerminst voor mensen in Ter Apel.”

Het Rode Kruis zet veertig extra tenten neer bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Beeld ANP

Tentenkamp in Ter Apel De problemen bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel stapelen zich op. Daardoor ontstaat er een heus tentenkamp van het Rode Kruis op het parkeerterrein voor bezoekers en personeel van het asielzoekerscentrum bij het Drentse dorp. In totaal sliepen er van dinsdag op woensdag zo’n tweehonderd mensen in vijftig tenten. Het Rode Kruis ziet het tentenkamp bij het azc als een schandvlek voor Nederland. “Onze hulpverleners hebben afgelopen nacht gezien dat er zelfs kinderen sliepen in de tenten, terwijl het ’s nachts best koud werd. Kinderen lagen te rillen van de kou. Dit is onacceptabel en wij willen niet dat er nog kinderen in de tenten slapen”, zei Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis, dinsdagavond tegen persbureau ANP. Het Rode Kruis vindt dat er snel een langetermijnoplossing moet komen, maar tot nu toe blijft het bij pleisters plakken. Twee weken geleden besloten de veiligheidsregio’s om per toerbeurt vluchtelingen op te vangen in sporthallen en oude gebouwen. Iedere twee weken zijn vier andere veiligheidsregio’s aan de beurt. Maar die noodoplossing biedt geen soelaas. Zicht op een oplossing is er nog allerminst.

Lees ook:

Adviesorganen: Verdeel asielzoekers verplicht over alle gemeenten, en betaal daar dan ook voor

De enorme crisis in de asielopvang is de eigen schuld van het kabinet. Die creëert de constante crisissfeer, waarin asielzoekers op de grond slapen en van hot naar het worden gesleept, en houdt die in stand. Om de enorme problemen op te lossen, moet de boel radicaal anders georganiseerd worden, schrijven twee adviesorganen.