Slachtoffers seksuele uitbuiting voelen zich gehoord door betere begeleiding

Een slachtoffer van seksuele uitbuiting durfde geen aangifte te doen bij de politie, omdat ze onder dwang ook zelf vrouwen ronselde. De 22-jarige vrouw was bang voor de uitbuiter en tegelijkertijd afhankelijk en verliefd. Daarop voerde veiligheidscoördinator Thierry Holst van zorgorganisatie HVO-Querido uitgebreide gesprekken met het slachtoffer. “Na zes maanden intensief contact wilde ze toch aangifte doen”, vertelt hij. Een andere vrouw besloot naar aanleiding daarvan ook aangifte te doen, waarna de verdachte uitbuiter werd aangehouden.

Het is een van de succesvolle voorbeelden uit de proeftuin die het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) de afgelopen jaren opzette in samenwerking met politie en het Openbaar Ministerie (OM). Het doel is ervoor te zorgen dat meer (minderjarige) slachtoffers aangifte doen van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Daarvoor introduceerden zij een veiligheidscoördinator en maakten ze gebruik van een specialistische rechter-commissaris en een recherchepsycholoog.

De resultaten zijn veelbelovend, blijkt uit het rapport over de proef dat maandag verschijnt. Bijna veertig slachtoffers, allemaal minderjarig of jongvolwassen, deden mee. Zij voelden zich vaak meer gehoord, beter beschermd en kregen meer vertrouwen in het strafproces. Hun verklaring was voor de politie beter bruikbaar. Of de proef leidt tot meer aangiftes moet blijken na uitbreiding van de proeftuin. Het kabinet geeft daar vrijwel zeker groen licht voor.

Weinig veroordelingen

Al jaren worstelt de politie met het lage aantal aangiftes van slachtoffers van mensenhandel. Deze - veelal - vrouwen durven vaak niet vanwege de angst voor de mensenhandelaar. Ook hebben zij amper vertrouwen in politie en justitie. Wie wel aangifte doet heeft achteraf geregeld spijt door gebrekkige nazorg of omdat het proces niets opleverde. “Terwijl de strafzaak vaak leunt op een aangifte van het slachtoffer”, zegt Shamir Ceuleers van het CKM. “Het gebrek aan aangiftes leidt tot heel weinig veroordelingen, waardoor uitbuiting ongestoord kan doorgaan.”

Veiligheidscoördinator Holst is de brug tussen de politie en het slachtoffer. Hij gaat mee naar verhoren, legt uit, schakelt hulp in als dat nodig is en stelt gerust. “Door onze inzet en begeleiding lukt het soms om slachtoffers alsnog aangifte te laten doen.” Holst is een voormalig rechercheur mensenhandel en weet als geen ander waar de knelpunten zitten. “In veel gevallen is weinig geregeld voor slachtoffers die aangifte willen doen", zegt hij.

Te weinig training

Uit de pilot blijkt dat een groot deel van de slachtoffers kampt met complexe psychische problemen, wat vraagt om een andere manier van verhoren. Recherchepsycholoog Mirjam Hupperetz van de politie helpt haar collega’s daarbij. “De huidige trainingen voor rechercheurs mensenhandelzaken zijn ontoereikend”, zegt ze.

Voor rechercheurs zijn dit soort zaken heel complex. “We leren collega’s om zich beter te verplaatsen in wat het betekent om slachtoffer te zijn, een basisvoorwaarde om een gesprek te voeren.” Hupperetz geeft rechercheurs allerlei handvatten. “Welke volgorde van vragen werkt het beste en hoe praat je met iemand die meerdere traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt?”

Dat is volgens haar anders dan bijvoorbeeld iemand die slachtoffer is van een eenmalige verkrachting. “Seksuele uitbuiting is geen incident, maar structureel. Het is naast een misdrijf ook een bron van inkomsten en slachtoffers zijn er soms van afhankelijk.”

Druk in mensenhandelland

Conny Rijken, nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, noemt de uitkomsten van de proeftuin “belangrijk”, maar uit ook kritiek. Vooral de inzet van de veiligheidscoördinator, een nieuwe rol, vindt Rijken geen goed idee. “Het is al vrij druk in mensenhandelland. Een nieuwe functionaris erbij draagt niet bij aan duidelijkheid voor het slachtoffer. Een zorgcoördinator bestaat al en die schuurt tegen deze rol aan. Je kunt die bestaande rol beter uitbreiden, zoals ook wordt voorgesteld in dit onderzoek.”

Daarnaast wijst Rijken erop dat de aangiftebereidheid maar een deel van het probleem is. “Al heel lang zijn de negatieve effecten voor slachtoffers bekend. Van vooringenomenheid van de politie tot weinig kans op succesvolle vervolging.” Volgens Rijken moet worden ingezet op bewustwording en training bij politie, OM en rechter-commissarissen. “Vooral als het gaat om de impact van hun handelen op slachtoffers.”

