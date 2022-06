Slachtofferhulp en advocaten pleiten voor speciale schaderechters

Wie slachtoffer is van een misdrijf, kan de schade verhalen op de dader. Maar te vaak blijven slachtoffers met lege handen achter, zeggen Slachtofferhulp Nederland en advocaten van slachtoffers. Volgens hen moet het systeem op de schop.

Zo zouden slachtoffers voor met name lastig te beoordelen compensatieverzoeken terecht moeten kunnen bij een gespecialiseerde schadevergoedingskamer van de rechtbank. Eerder kwam een commissie onder leiding van Piet Hein Donner met een vergelijkbaar voorstel. De Tweede Kamer praat er woensdag over. Nu is het zo dat dezelfde rechter die zich buigt over de vraag of een verdachte schuldig is, ook moet oordelen over een verzoek om bijvoorbeeld smartengeld of vergoeding van zorgkosten.

Onlangs bleek uit onderzoek in opdracht van het ministerie dat in twee derde van de gevallen de rechter de vordering van het slachtoffer helemaal of gedeeltelijk niet-ontvankelijk verklaard. Oftewel: niet inhoudelijk beoordeelt. “Een veel te hoog percentage”, vindt Robin Fontijne, juridisch beleidsadviseur bij Slachtofferhulp.

Dat veel verzoeken tot compensatie blijven liggen, heeft verschillende oorzaken, blijkt uit het onderzoek. Als een verdachte bijvoorbeeld wordt vrijgesproken, kan er van een schadevergoeding ook geen sprake zijn.

Een ingewikkelde vordering zonder enig bonnetje

Het gebeurt ook dat rechters vinden dat een verzoek tot compensatie een te groot beslag legt op de strafzaak. Dat geldt met name voor ingewikkelde vorderingen, zoals toekomstige schade doordat iemand niet meer kan werken door het delict, zegt Fontijne.

“Als het gaat om een eenvoudige zaak bij de politierechter waar een halfuur voor is uitgetrokken en een slachtoffer komt aan met een ingewikkelde vordering zonder enig bonnetje, dan begrijpen wij dat. Maar wij vinden dat er te vaak heel makkelijk gezegd wordt dat een vordering een te groot beslag legt. Dat terwijl een slachtoffer echt niet veel tijd opslokt in een gemiddelde strafzaak als je het afzet tegen de tijd die een verdachte krijgt.”

Spreekt een strafrechter zich niet uit over de schadevergoeding, dan is een slachtoffer aangewezen op het aanspannen van een zaak bij de civiele rechter tegen de dader. Weinig slachtoffers zetten die stap. Zo is een nadeel dat de voorschotregeling, waarbij de overheid tot een bepaald bedrag schade voorschiet als de dader dat niet kan betalen, niet geldt in civiele zaken.

Bovendien kan zo’n nieuwe rechtszaak die zich lang voortsleept te belastend zijn, zegt Mireille Lousberg van de Nederlandse Vereniging Specialisatie Slachtoffer Advocaten. “Ik sta veel slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenzaken bij en hoor vaak dat de verwerking pas kan beginnen als de rechtszaak achter de rug is. Daarom is het voor een slachtoffer belangrijk dat de schadevergoeding onderdeel is van het strafproces.”

Een aparte schadevergoedingskamer waar de strafrechter complexe verzoeken naar doorverwijst kan uitkomst bieden, denkt Lousberg. Zolang die kamer zich redelijk snel over een verzoek kan buigen.

‘Jij blijft met de schade zitten’

Komen er aparte schaderechters, dan is de verwachting dat uiteindelijk meer slachtoffers geld zullen krijgen. Het kabinet liet berekenen wat dat de schatkist gaat kosten. De grove schatting is tussen 4 miljoen en 92 miljoen euro per jaar extra, als de voorschotregeling van toepassing wordt verklaard.

Het is een principiële keuze om slachtoffers niet met lege handen te laten staan, stelt Lousberg. Ook Fontijne van Slachtofferhulp benadrukt dat het enige wat slachtoffers willen, een redelijke vergoeding voor hun leed is. “Er voelt niks onrechtvaardiger dan dat iemand jou iets aandoet en jij met de schade blijft zitten.”

