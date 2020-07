Slachterijen en warenautoriteit werken aan oplossing voor Offerfeest

Islamitische families hoeven niet langer te vrezen dat ze met het Offerfeest zonder vlees komen te zitten. De voorzieningenrechter besloot vanmiddag dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) alsnog in gesprek moet met de slachterijen die ze eerder had verboden om dieren te slachten voor het Offerfeest. De twee partijen hadden een geschil over de coronavoorschriften. Maar vanmiddag na de zitting zijn ze er al meteen op grote lijnen uitgekomen, zegt advocaat Rianne van Kooten. Zij vertegenwoordigt de twee bedrijven die een kort geding aanspanden tegen de NVWA: Henk Worst uit Nijkerk en Ipekçi uit Harderwijk.

Als het conflict niet wordt opgelost, zouden heel wat Nederlandse families daardoor getroffen worden. Zo verzorgt slachterij Henk Worst uit Nijkerk alleen al jaarlijks het lamsvlees voor ongeveer zevenduizend moslimconsumenten op de Veluwe. Tijdens het Offerfeest, dat aanstaande vrijdag plaatsvindt, kopen families traditiegetrouw vlees van een dier, vaak een schaap, dat net is geslacht. Om gezamenlijk van te eten, maar ook om uit te delen aan de armen, bij wijze van oefening in offervaardigheid.

Eerder hadden de bedrijven op verzoek van de NVWA een plan van aanpak ingediend voor de naleving van coronavoorschriften met oog op het Offerfeest, maar dat werd niet goedgekeurd. De keurmeesters van de NVWA zouden bij die slachterijen hun werk niet veilig kunnen doen. Van Kooten: “Wat er aan die plannen mankeerde, werd hen niet toegelicht, en hoe ze dit konden verbeteren, werd hen niet verteld.”

Een grote opluchting

Uiteindelijk besloot de rechter vanmiddag dat de NVWA de plannen alsnog moest beoordelen en in overleg moest treden over aanpassingen. Bij de slachterijen zijn ze erg opgelucht, laat Van Kooten weten. “De slachterijen hadden al een aangepast plan van aanpak gemaakt, en we hebben net van de NVWA gehoord dat die plannen goedgekeurd worden. Er komt nog overleg, maar alles wijst erop dat het gewoon rondkomt.”

Naast de twee slachterijen die het kort geding aanspanden, gaat de kwestie nog zes andere bedrijven aan, die ook een verbod kregen om te slachten voor het Offerfeest. In totaal zijn er ongeveer vijftig slachterijen in Nederland die vlees leveren voor de religieuze feestdag.

Van Kooten prijst zich gelukkig dat de rechter begrip had voor het feit dat de regels niet duidelijk waren voor de slachterijen. “Je bent als ondernemer tenslotte compleet afhankelijk van de overheid vanwege de controles die ze bij je moeten kunnen uitvoeren. Dan moet de communicatie wel helder zijn.” De NVWA moet van de rechter ook de proceskosten betalen van de partijen.

