‘Sjiek sharen’ brengt de luxe elektrische deelauto binnen handbereik

Voor wie houdt van wedstrijdjes bij het stoplicht, is een elektrische auto optimaal. Bij groen licht is de BMW i3 in vijf seconden op 70 kilometer snelheid. Rug tegen de zitting, als in een opstijgend vliegtuig. Zou de Jaguar I-Pace dit overtreffen? Iedereen kan het tegenwoordig uitproberen bij diverse deelautobedrijven die werken met een simpele app.

Jarenlang was de blauwwitte Smart van Car2Go voor twee personen dé kenmerkende elektrische deelauto in Amsterdam. Nu is een fundamentele verandering ingezet. De keuze wordt veel ruimer, met auto’s waar vier personen in kunnen, die verder kunnen én sneller opladen. Zo legt de BMW i3 250 tot 280 kilometer af na twee uur opladen, tegenover de Smart die honderd kilometer rijdt na zeven uur laden.

Grotere modellen

In Amsterdam was moederbedrijf Daimler van Car2Go sinds 2011 partner van de gemeente om het elektrisch delen te bevorderen en een systeem van laadpalen op te zetten. De gebruikers zijn veelal tussen de 25 en 40 jaar. “Zij kregen een kindje en benaderden ons regelmatig met de vraag wanneer we een groter model zouden aanbieden”, vertelt directeur Robert Bosman van Share Now in zijn deelkantoor op de Amsterdamse Zuidas.

Share Now is een fusie van Car2Go (Daimler, Mercedes) en DriveNow (BMW). Vorig jaar hebben de twee bedrijven hun app en manieren om de auto te openen uniform gemaakt. Nu is het tijd om uit te breiden. “De markt is meer dan ooit klaar voor autodelen”, zegt Bosman. Sinds deze week biedt Share Now bovenop zijn 350 Smarts ook dertig exemplaren aan van de BMW i3. Dat model kopen is voor velen onbetaalbaar, maar komt zo toch binnen handbereik. Share Now introduceert ook lange termijn autodelen met gebruik tot een maand, voor mensen die met een auto op vakantie willen. De grens over mag nog niet.



En er zijn meer kapers op de kust. In juni begon het eveneens Duitse bedrijf Sixt Share in Nederland met het zogeheten ‘sjiek sharen’, met onder meer de elektrische Jaguar I-Pace in de aanbieding die bijna 400 kilometer haalt op een volle accu. Elk groot merk heeft inmiddels een elektrische auto in het assortiment, en het aanbod wordt luxer. De zakelijke rijder wil chiquer, en veel werknemers hebben liever een vrij besteedbaar mobiliteitsbudget dan een lease-auto.

Aanvulling op openbaar vervoer

Waar GreenWheels en MyWheels een vaste parkeerplek hebben en – net als deelsysteem SnappCar – voor retourtrips gebruikt worden, is het free floating concept van Share Now, Fetch en Sixt Share gebaseerd op enkele ritten. Bosman: “Wij zien dat de auto’s veel rond station Sloterdijk en station Amstel worden gebruikt. We geloven heilig dat de deelauto complementair is met het openbaar vervoer. Onze gebruiker wil van A naar B en komt vaak met fiets of ov. De stad heeft baat bij een breed spectrum aan modaliteiten.”

Toch gaat het niet overal op rolletjes. Vorig jaar hield Hyundai het na een proef met de luxere Ioniq voor gezien. Te veel schade, vertelt een woordvoerder. “We hebben een hufterproof model nodig.” De Smart is eigenlijk al hufterproof, zegt Bosman. “Er zit een stuur in, dat is het. Amper luxe.” Ook de BMW i3 is niet de allercoolste. Zo zijn de velgen bijna dicht, en de banden smal voor minder weerstand.

In de nieuwe nota Autodelen heeft Amsterdam een maximum gesteld van 2500 vergunningen voor elektrische deelauto’s die flexibel door de stad staan. Dat aantal halen de verkozen drie aanbieders nog lang niet. Toch constateert Share Now dat het gebruik exponentieel toeneemt. Zo werd de Car2Go in Amsterdam in 2017 50.000 keer gebruikt, gemiddeld vijf keer per dag. Nu zijn dat 90.000 gebruikers, en soms wel tien keer per dag. In dichtbevolkte steden met hoge parkeertarieven is autodelen vaak al goedkoper dan privébezit.

Nederland heeft 50.000 deelauto’s. De ambitie van de overheid is dat het er volgend jaar honderdduizend zijn. Dat is niet reëel, denkt Bosman. Maar hij is geduldig. Share Now wil uitbreiden naar wijken buiten het centrum, naar Rotterdam, en naar nieuwbouwwijken zonder parkeervergunningen. En hij kijkt uit naar de ‘elektrische mobiliteitshubs’. De eerste in Amsterdam opent volgend jaar bij het Olympisch Stadion. Daarna volgen meer buurthubs waar bewoners kunnen kiezen uit scooters, auto’s, bakfietsen of e-bikes.

