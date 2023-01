Sire wil mensen laten nadenken over polariserend gedrag

‘Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?’ Met die slogan vraagt Sire, de Stichting Ideële Reclame, de komende tijd aandacht voor de impact van polarisatie. En dan vooral de uitwerking van botsingen in eigen kring. Uit onderzoek in opdracht van Sire blijkt namelijk dat één op de drie mensen last heeft van irritatie, ruzie of conflict met vrienden of familie door onderlinge tegenstellingen die zijn gepolariseerd.

Onder meer op tv, in de bioscoop en online zijn filmpjes en afbeeldingen van dierbaren te zien die door een gesprek over immigratie, corona of het klimaat van elkaar wegdrijven. ‘Verlies elkaar niet’, is de oproep van Sire.

Uit het onderzoek van Sire blijkt dat 75 procent van de mensen een (sterke) toename van polarisatie ervaart. Dat percentage komt (toevallig) precies overeen met dat uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Veel mensen, blijkt uit beide onderzoeken, maken zich zorgen over deze toename of de manier waarop mensen met elkaar samenleven.

Met de campagne wil Sire mensen een spiegel voorhouden. “We denken dat iedereen soms polariseert. Maar ook als je het nog zo enorm met elkaar oneens bent kun je dat op een niet-polariserende manier uiten, dus uit je mond laten komen”, zegt Sire-directeur Lucy van der Helm.

In de verdediging

Zoals vaker doet de nieuwe campagne van Sire veel stof opwaaien. Discussiëren is toch goed, klinkt er kritisch op de twaalf tips die Sire aan de campagne heeft gekoppeld. Tips zoals ‘Accepteer dat we nou eenmaal verschillen’ of ‘Parkeer het onderwerp even.’ En, klinkt er, begin in plaats van bij de burgers eens met de politiek, daar ligt toch de kiem voor de toegenomen polarisatie in Nederland?

Dus moet Van der Helm in de verdediging. De campagne staat volgens haar los van de schuldvraag. “Ongetwijfeld is er polarisatie omdat dingen in de politiek helemaal niet goed zijn gegaan. En er ligt zeker een rol bij de politiek om polarisatie te bestrijden, veel mensen zien de politiek namelijk als een belangrijke aanjager van polarisatie, blijkt uit het onderzoek.”

Van der Helm zegt de reacties te begrijpen. “Deze campagne is absoluut geen pleidooi om te stoppen met discussiëren. Een fel debat leidt juist tot iets. Polarisatie kan positief zijn maar op het moment dat je iemand gaat haten vanwege een standpunt dan gaat het een grens over.”

Band met dierbaren

Dat laatste poogt Sire te voorkomen met de tips, die samen met sociaal psychologen en polarisatie-experts zijn opgesteld. Zoals: ‘Zie een discussie niet als een wedstrijd’ of ‘Geef op een kalme manier aan dat het je raakt zo tegenover elkaar te staan.’ “Het zijn tips om te voorkomen dat je de band met dierbaren op het spel zet”, aldus Van der Helm.

Ook over de tips valt overigens te discussiëren, erkent de directeur van Sire. “Als we zeggen ‘word het eens dat je het niet eens bent met elkaar’, bedoelen we niet dat je het eens moet worden met een racist in je familie. Dan zou ik adviseren om een gesprek te parkeren en daar kun je bij zeggen: ‘ik steun jouw standpunt niet.’ Nogmaals: het gaat om situaties waarbij de ander je dierbaar is. Je hoeft niet met iedereen door een deur te kunnen.”

Lees ook:

Opinie: ‘Café Twitter’ is een grimmige zuipkeet

Om de democratie te waarborgen moeten we geen partijen gaan verbieden, maar kijken naar de oorzaak van de polarisatie. Twitter is niet de plek voor politiek debat, betoogt Douwe de Lange, masterstudent Legal Research.