Sinterklaas komt gewoon op school (maar wel met een mondkapje op)

Ze hadden met z’n allen zo’n mooi kruis gevormd. De kinderen van basisschool Zeveneik in het Limburgse Bingelrade keken afgelopen maandagochtend gespannen omhoog, in de richting van waar Sinterklaas op het schoolplein zou landen. Zo had hij zijn entree tenminste aangekondigd. Maar het bleek grootspraak van de goedheiligman. Terwijl de leerlingen in de lucht tuurden, kwam de grote kindervriend lachend in de straat op een shovel aangereden. Niet getreurd, hij was er in elk geval. De viering ging – met de nodige aanpassingen – gewoon door.

Is Sinterklaas een externe? Het is een vraag die menig schoolbestuurder bezighoudt. Volgens de huidige coronarichtlijnen moeten mensen die niet per se op school hoeven te zijn, immers buiten blijven. Hoe moet dat dan, nu 5 december nadert? “We krijgen daar veel vragen over”, zegt Harm van Gerven van de PO-Raad. De organisatie voor het primaire onderwijs hield dinsdag een webinar over Sinterklaas. Dat 400 professionals inlogden, geeft aan hoe belangrijk het onderwerp is.

In school moet de Sint een mondkapje op

De conclusie: Sint is welkom, ook al schrijft het meeste recente Protocol basisonderwijs voor dat externen en ouders buiten de school moeten blijven. Van Gerven: “Maar het ministerie beschouwt Sinterklaas als onderdeel van het primaire proces. Het moet dus kunnen, maar wel met terughoudendheid. Zo moet hij bijvoorbeeld een mondkapje dragen als hij door een school loopt.”

Een rondgang langs een aantal grote scholenkoepels laat zien dat basisscholen er massaal voor kiezen om inderdaad Sinterklaas te vieren. “Ja, hij komt”, beantwoordt bestuurder Teo de Groot de vraag der vragen voor de zeventien scholen van CBO Noordwest-Friesland. “We vragen natuurlijk wel of Sinterklaas is gevaccineerd of een negatief testbewijs heeft. En hij moet inderdaad een mondkapje dragen totdat hij in een klas is.” Niet alle scholen kiezen ervoor om hem ook daadwerkelijk binnen te laten. “We hebben Sinterklazen die meerdere scholen op een dag bezoeken. Om virusverspreiding van de ene naar de andere locatie tegen te gaan, zetten die scholen een partytent op het schoolplein. Zo kan Sinterklaas de kinderen in de buitenlucht ontvangen.”

Het Palet in Den Bosch. Beeld Maikel Samuels

Ook de kinderen van de vijftien scholen van PRO8, in de Achterhoek, hoeven niet te vrezen voor het sinterklaasfeest. Volgens bestuurder Bart van der Ent is het ‘helemaal geen dilemma meer’. “We gooien de groepen niet door elkaar, iedereen blijft in de eigen klas. We zorgen ervoor dat geen kind binnen anderhalve meter van Sint en de Pieten komt, en werken dit jaar met zakjes snoepgoed.”

De afstandsregel is niet zo’n probleem, denkt Van der Ent. “Op schoot komen de kinderen toch al jaren niet meer. Het belangrijkste is dat we de leerlingen deze dag niet ontnemen. De Sinterklaasviering is voor jonge kinderen de grootste dag van het schooljaar. In de bovenbouw vieren we het met surprises, in de onderbouw hebben de klassen voorstellingen voorbereid. Het wordt gewoon heel gezellig.”

Onlinefeest

Een enkele school kiest ervoor Sinterklaas niet fysiek, maar online te verwelkomen. Aan de ouders van Het Palet in Den Bosch schrijft de Sint dat het dit jaar ‘een beetje in het honderd loopt’. In plaats van met de brandweerauto verschijnt hij vrijdag op een beeldscherm. ‘Maar het wordt wel een fantastisch feest!’

Het is plan C, zegt directeur Jessie Mulder, die drie scenario’s had voorbereid. “We zijn een grote school, dat betekent dat we voor zo’n feest veel hulpouders nodig hebben. Die mogen we niet inschakelen. Maar ook online kunnen we een leuke interactie hebben. Een voordeel is dat we de kinderen die thuis in quarantaine zitten ook kunnen laten meedoen.”

Geen sinterklaasfeest is geen optie

Geen Sinterklaas vieren, is hoe dan ook geen optie, zegt Richt-Jildou Boersma van Kind en Onderwijs Rotterdam (29 scholen). “Het móet, dit is de apotheose van drie weken schoenen zetten en avonturen met Rommelpiet. Sinterklaas komt bij ons niet aan, hij is al in de school. Op sommige locaties heeft hij bijvoorbeeld gelogeerd. Zo houden we andere belangstellenden weg bij het schoolplein.”

Directeur Jos Bertrand van de Zeveneik in Bingelrade kan zijn collega’s na maandag alleen maar adviseren het feest door te laten gaan. “We hebben gezien hoe leuk het voor de kinderen was, ook met beperkingen. Bij ons is Sinterklaas niet binnen geweest. We hebben een deur opengezet, zodat hij vanaf het schoolplein kon kijken naar een stuk dat de leerlingen opvoerden. Dat was net zo gezellig. Binnen de mogelijkheden kun je gewoon een hele mooie dag hebben.”

