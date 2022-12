Avondje van sinterklaas

Sinterklaas is welkom, maar aan cadeaus geven we minder uit

De Nieuwe Sint in de Melkweg in Amsterdam. Er zijn geen pieten bij zijn feest. Zijn motto is dat iedereen eigenlijk een sint is. Beeld ANP / Dingena Mol

Op 5 december kunnen we weer sinterklaas vieren zonder coronamaatregelen. Leeft het feest dit jaar? Of hebben we, met inflatie en hoge energieprijzen, wel andere dingen aan ons hoofd?