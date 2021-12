Sint ging dit jaar vroeg op pad, maar wat kocht hij?

In de zak van Sinterklaas zitten zondag vooral speelgoed, boeken, spelcomputers, games, make-up, parfum en verzorgingsartikelen, blijkt uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van brancheorganisatie Thuiswinkel.org.

Nederlanders waren ruim op tijd met sinterklaasinkopen. Half oktober had 30 procent ze al gedaan en half november 45 procent. Naarmate de coronabesmettingen stegen en tegelijkertijd aangescherpte maatregelen werden ingevoerd, kochten Nederlanders steeds meer online. Half oktober ging de voorkeur uit naar cadeaus kopen in een fysieke winkel, een maand later werd liever online ingeslagen.

Sinterklaas en zijn pieten sjouwen traditiegetrouw boeken met zich mee. In de week voor Sinterklaas staat in de lijst van bestverkochte boeken van boekenkoepel CPNB Amalia van Claudia de Breij stijf bovenaan, gevolgd door Chansons! van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps, en De jongen, de mol, de vos en het paard door Charlie Mackesy.

En zoals uit de straatinterviews op een grauwe woensdagmiddag in Amersfoort blijkt – vrouwen nemen de verantwoordelijkheid van sinterklaasinkopen op zich. Dat komt ook naar voren uit onderzoek van advies- en accountantsbureau PWC onder 1700 deelnemers: 78 procent van de vrouwen binnen een huishouden kwijt zich van deze taak.

Bert van Roozendaal met een cadeau voor zijn kleindochter. Beeld Bram Petraeus

Bert van Roozendaal (68): ‘Voor je kleindochter heb je alles over’

Als je kleindochter een cadeauwens heeft, dan geef je dat als opa. “Je hebt geen enkele keus”, lacht Bert van Roozendaal (68) buiten naast een speelgoedwinkel. “Voor je kleindochter heb je alles over.” Dus heeft hij een doos Legosteentjes gekocht. Zijn kleindochter wil haar Legowereld uitbreiden.

Hij haast zich niet om op tijd cadeaus te kopen nu de winkels tot 17 uur open zijn. Van Roozendaal is met pensioen en heeft alle tijd. Hij koopt een ander Sinterklaascadeau online. Maar voor het Legocadeau maakt hij graag een wandeling. Dan is hij meteen in beweging.

Van Roozendaal heeft zelf geen verlanglijst opgegeven, maar zou graag gereedschap willen hebben. Het is versleten en hij is toe aan wat nieuws. Dat heeft hij nodig vanwege een verhuizing. Nu mag hij hopen dat zijn wensen net zo ingewilligd worden als die van zijn kleindochter.

Marlies Bosch weet niet of haar cadeau op tijd af is. Beeld Bram Petraeus

Marlies Bosch (40): ‘Ik geef een zelfgemaakte trouwring’

“Mijn vriend is van advocaat overgestapt naar schoolmeester”, zegt Marlies Bosch (40). “Daarom heb ik twee kindervoorleesboeken gekocht. Ze zijn tweedehands. Zeker met boeken vind ik het leuk om die tweedehands te kopen. Deze zien er harstikke mooi uit. Heel gaaf nog.”

“Vanwege corona vieren mijn man en ik Sinterklaas met zijn tweeën. Zelf ben ik goudsmid en geef ik hem vaak sieraden. Ik kan dit wel vertellen, want hij leest NRC en de Volkskrant, maar met Sinterklaas geef ik hem een zelfgemaakte gouden trouwring met een steen. We zijn zes jaar geleden getrouwd en sindsdien zeurt hij erom. De ring is bijna af en dan kan ik hem zondag geven. Maar ach, 17 december is onze trouwdag, dan volgt kerst en vervolgens een heel nieuw jaar. Mocht ik die ring niet voor zondag af hebben dan komen er nog genoeg gelegenheden om hem te geven.”

De kinderen van Esmarel Gasman weten nu al wat ze krijgen. Beeld Bram Petraeus

Esmarel Gasman (41): ‘Het is niet zuiver om te liegen tegen kinderen’

Esmarel Gasman (41) vermijdt speelgoedwinkels als Intertoys. Ze let op duurzaamheid en meent dat zulke winkels daar niet mee bezig zijn. Die wil ze niet sponsoren. Gasman gaat daarom liever naar kleine lokale winkels.

Ze heeft samen met haar zoon Celian (10) en dochter Mena (8) zojuist twee cadeaus voor hen gekocht in een spelletjeswinkel. Het is een uitzondering dat ze vooraf weten wat ze krijgen. “Ze mochten zelf iets uitkiezen.” Per kind besteedt ze ongeveer 50 euro.

Ze heeft haar kinderen heel bewust laten weten wat het Sinterklaasfeest inhoudt en dat hij voeger heeft geleefd. Haar zoon en dochter hebben altijd geweten dat Sinterklaas niet bestaat. “Het is niet zuiver om te liegen tegen kinderen.”

Piet Struijk koopt boeken voor zijn kleinkinderen. Beeld Bram Petraeus

Piet Struijk (66): ‘Mijn kleindochter is echt een meisje-meisje’

Piet Struijk (66) ziet het als zijn taak om zijn kleinkinderen goed te leren lezen. Voor zijn kleinzoon Ryan (7) heeft hij de kinderboeken De magische halsband en Dog Man gekocht. Zelf was hij tot zijn 45ste analfabeet. Tot die leeftijd kon Struijk een beetje lezen. “Ik moest heel vaak aan mijn vrouw vragen wat er staat.”

Op de avondschool leerde hij uiteindelijk lezen. “Je moet voorbereid zijn op de maatschappij. Als je dat niet doet, heb je je hele leven een achterstand.” Zelf keerde hij iedere ochtend na een uur school op het woonwagenkamp en het speelkwartier niet terug in de klas.

Terug naar de Sinterklaascadeaus. Met de twee kinderboeken in de hand gaat Struijk op jacht naar een jurkje voor zijn kleindochter Miley (3). “Zij is echt een meisje-meisje.”

Helma Vermeulen koopt sokken voor haar vader. Beeld Bram Petraeus

Helma Vermeulen (37): ‘Als dank voor het oppassen geven we aan opa en oma iets meer uit’

Voor je vader kun je nooit iets verzinnen, meent Helma Vermeulen (37). Dus heeft ze als laatste Sinterklaascadeau wollen sokken met antislip gekocht voor hem. “Elk jaar krijgt hij sokken met gekke afbeeldingen. Nu gaf hij zelf aan deze sokken te willen hebben.”

Ze voelt zich niet opgejaagd nu de winkels om 17 uur sluiten vanwege coronamaatregelen. “Ik kan overdag shoppen en ik moet toch om vijf uur, half zes met de kinderen aan tafel zitten.”

Vermeulen heeft Lego en speelgoed voor de kinderen gekocht. Voor de volwassenen geldt een budget van maximaal 15 euro per persoon. Ieder van hen krijgt één cadeau. Haar ouders vallen buiten deze regel. “Als dank voor het vele oppassen wordt aan hen iets meer uitgegeven”, lacht Vermeulen besmuikt.

Astrid Pras kocht kindermonopoly. Beeld Bram Petraeus

Astrid Pras (39): ‘Ook nuttige cadeaus’

“Something they want, something they need, something to do, something to read. Zoiets?” Astrid Pras (39) draagt wat weifelend een rijmpje voor. Op basis hiervan koopt ze sinterklaascadeaus voor haar dochter. Het maakt het makkelijk en maakt ook dat je bewuster gaat kopen, zegt ze. “Sinterklaas is niet alleen maar een groot verwenfeest. Er moeten ook nuttige cadeaus tussen zitten.”

Pras heeft zojuist kindermonopoly aangeschaft. Verder krijgt haar dochter een boek, een pyjama, een bestek-set en een draadloze koptelefoon om televisie kijken. “Dan zit je rond de 100 euro.”

En een tweedehands cadeau? “Daar ben ik wel van, maar dat zit er niet bij.” Lachend: “Ik heb nog een zoekopdracht uitstaan.”

