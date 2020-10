Sint Eustatius kiest voor PLP, partij die onafhankelijk van Nederland wil worden

De PLP heeft drie van de vijf zetels in de raad gewonnen. De overige twee zetels zijn voor de Democratische Partij (DP). Het is voor het eiland de eerste stap richting terugkeer naar een zelfstandig en democratisch gekozen gemeentebestuur.

De vrees dat een groot deel van de stemgerechtigden niet naar de stembus zou gaan vanwege corona, bleek onterecht. Ook de vrees dat de oude corrupte politici terugkeren, die het eiland twee jaar geleden op de rand van faillissement brachten, weerhield inwoners er niet van om naar de stembus te gaan. In totaal ging bijna 77 procent van de 2102 stemgerechtigden op het eiland stemmen.

De gemeente met 2000 inwoners had de primeur om als eerste coronaproof-verkiezingen te houden. Dat betekende in stemlokalen 1,5 meter afstand houden, ‘kuchschermen’ en stemhokjes en potloden die steeds moeten worden ontsmet. Ook opende Sint-Eustatius vanwege corona een tweede stembureau, om inwoners bij het kiezen meer ruimte te geven. Op het eiland zijn tot nu toe geen coronasterfgevallen gemeld en slechts dertien mensen besmet.

Veelal dezelfde politici als voorheen

De vijf leden van de Eilandsraad krijgen het recht moties in te dienen en de door Nederland aangestelde commissaris te interpelleren. Op de lijst van de drie deelnemende partijen staan 26 mensen, veelal dezelfde politici als voorheen.

De Nederlandse regering plaatste Sint-Eustatius in 2018 onder curatele en zette het plaatselijk bestuur wegens corruptie af nadat een ‘commissie van wijzen’ had vastgesteld dat het eiland afkoerste op een staatsgreep. Onder het Nederlands bestuur kwam er weer geld voor ziekenzorg en huizen- en wegenbouw.

Sinds 10 oktober 2010 is het Caribische eiland een Nederlandse gemeente. Het is de bedoeling dat in kleine stapjes het democratisch gekozen bestuur wordt hersteld. Deze verkiezing is een eerste stap.

