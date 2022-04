Sinds vanochtend wachten de asielzoekers bij Ter Apel op straat

Op het beton waarop de witte paviljoens staan, wachten asielzoekers in lange rijen onder een strakblauwe lucht op nieuws van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa). Hun bagage staat klaar. Sommigen zitten op een stoel. Anderen roken om de hoek een sigaretje. Af en toe lopen mensen het terrein af om om de hoek wat fruit en iets te drinken te kopen bij een kraam die geparkeerd staat voor het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Sinds acht uur vanmorgen wachten ze op nieuws, zegt Nasser uit Jemen rond twee uur in de middag, terwijl hij ondertussen een sjekkie draait. De witte tenten moeten sluiten, want de vergunning van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, loopt af.

De gemeente wil de vergunning niet verlengen, omdat de burgemeester al langer vraagt om hulp van andere gemeenten bij de opvang van asielzoekers. Bovendien is de situatie in de tenten onveilig, en volgens verschillende mensenrechtenorganisaties niet humaan. De Veiligheidsregio Groningen dreigde eerder het aanmeldcentrum van de IND tijdelijk te sluiten, vanwege de risico’s voor de volksgezondheid, sociale veiligheid en brandveiligheid in de tenten.

Ruim 2000 opvangplekken tekort

De honderden mensen die er nu bivakkeren, moeten dus ergens anders worden ondergebracht. Maar gedurende de dag wil niemand zeggen waar deze asielzoekers dan wel zullen slapen. Het Coa kampt met een overvolle asielopvang, het heeft de komende weken ruim 2000 opvangplekken meer nodig dan er nu zijn.

Woordvoerders van het Coa nemen de telefoon niet op, de gemeente Westerwolde zegt dat deze mensen in ieder geval niet in de noodopvang in Ter Apel zullen slapen, en de woordvoerder van staatssecretaris Eric van den Burg (VVD, asiel) verwijst naar het Coa. Hoewel de staatssecretaris vrijdag nog zei met gemeenten in gesprek te gaan om asielzoekers over te nemen van het Groningse dorp, geeft de woordvoerder geen antwoord op de vraag of dat is gelukt.

De tenten zijn maanden geleden neergezet als noodopvanglocatie en hadden er eigenlijk maar kort moeten staan. Asielzoekers die er sliepen, kregen te horen dat ze allemaal naar het aan de overkant van de straat gelegen asielzoekerscentrum zouden gaan. Onduidelijk is of dat betekent dat asielzoekers die er op dit moment slapen elders worden ondergebracht, of dat het probleem van een overvolle opvang simpelweg wordt verplaatst naar de andere kant van de straat.

‘Het is een zootje’

Flarden van gesprekken duiden er op dat ook voor Coa-medewerkers ter plaatste onduidelijk is wat er moet gebeuren, maar niemand wil antwoord geven op vragen. Ongeveer 300 mensen zouden in de nacht van maandag op dinsdag in de tenten hebben geslapen, een beveiliger roept in het voorbijgaan naar een collega dat het ‘een zootje is’.

Aan het einde van de middag is er een wagentje met kartonnen dozen van de noodopvang naar het asielzoekerscentrum gereden, zijn medewerkers op en neer gelopen tussen beide locaties, en zijn er agenten verschenen en weer vertrokken. De rij asielzoekers wacht nog altijd op bericht over waar zij vanavond zullen slapen.

Lees ook:

Aanmeldcentrum zit overvol met asielzoekers: ‘De koek is op’

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is het veel te vol. De situatie is zo nijpend dat de Veiligheidsregio overweegt het centrum tijdelijk te sluiten. ‘Dit is ver onder de norm die wij willen hanteren.’