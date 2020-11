Sigrid Kaag haalt uit naar PvdA en GL: niet buigen voor socialisten

De ongelijkheid in inkomen, afkomst en vermogen in Nederland moeten na de coronacrisis met spoed worden aangepakt, zegt D66-lijsttrekker Sigrid Kaag. De discussies over ongelijkheid in Nederland zijn te veel blijven steken in woorden, in plaats van daden, stelt zij.

D66 trapt de verkiezingscampagne af met een boodschap dat mensen het perspectief terug moeten krijgen dat zij of hun kinderen met hard werken en inzet van hun talent stappen vooruit kunnen maken. “De Nederlandse belofte hapert”, aldus Kaag, zaterdag op het online verkiezingscongres van de partij. “Een belangrijke pijler onder Nederland is aan het wankelen.”

Zij belooft als nieuwe lijsttrekker “het vuur uit de sneakers te lopen” om de ongelijkheid aan te pakken. D66 gaat de verkiezingen in met een een programma dat op sociaal-economisch terrein naar links is opgeschoven, net als veel andere partijen. D66 wil onder andere een hoger minimumloon.

Meer dan dag-tot-dag management

“Hoe eerlijk is het als de één voor z’n kinderen wel een huis kan kopen, maar de andere niet? Het model van verdienste heeft erfelijke trekjes gekregen”, aldus Kaag. Leden van D66 scherpten op dat punt het verkiezingsprogramma aan. Op hun aandrang gaat D66 pleiten voor afschaffing van het belastingvoordeel waarmee rijke ouders nu nog hun kinderen kunnen helpen met de aankoop van een eerste woning. Dat voordeel moet helemaal verdwijnen, wordt de nieuwe D66-lijn.

Kaag ziet ongelijkheid in vermogen, inkomens en startpositie. Uitingen daarvan zijn volgens haar de armoede onder één miljoen mensen in Nederland, de lange wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning en discriminatie bij stages en sollicitaties. Ook noemt ze de onzekere positie van mensen die werken als zzp’er. Deze problemen bestrijden vergt volgens Kaag een “nieuwe houding” van politici. “Politiek moet meer zijn dan dag-tot-dag management of gevechten op de vierkante meter, maar moet verder kijken dan de crisis van vandaag.” Die laatste opmerking lijkt ook een stille hint naar een van de politieke concurrenten, VVD-lijsttrekker Rutte. Het kan ook gezien worden als de belofte dat D66 zelf minder aan scorebordpolitiek wil doen, onder Kaag.

Waar D66 eerder als partij vooral hamerde op onderwijs als de belangrijkste springplank, legt de partij nu meer nadruk op andere factoren die bijdragen aan ongelijkheid in de samenleving. Kaag noemde op haar toespraak op het congres de verschillen in beloning tussen verschillende beroepen. “Wie toevallig goed is met programmeren wordt rijkelijk beloond, wie waardevol werk doet voor de samenleving in de jeugdzorg, komt nauwelijks vooruit”. Of dat betekent dat D66 ook de salarissen in de zorg structureel wil verhogen, daarover sprak zij zich niet uit.

Niet buigen voor socialisten

In haar speech zette Kaag zich af tegen linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Dat linkse blok klinkt zich vast aan “radicale socialisten die uit de euro willen en onze banen op het spel zetten”, stelt Kaag. Maar D66 weigert voor de SP te “buigen”.

Kaag refereert daarmee aan de wens van PvdA en GroenLinks om samen het kabinet in te gaan, het liefst met de SP en mogelijk D66 erbij. Maar de D66-leider lijkt weinig enthousiast over een mogelijke samenwerking met de socialistische partij. De SP heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat de partij uit de euro wil, terwijl D66 juist de meest pro-Europese partij is.

Online

Het verkiezingscongres moest vanwege corona vrijwel volledig online plaatsvinden. Kaag hield haar eerste grote congrestoespraak in een evenementenhal in Halfweg, voor de camera, in het bijzijn van een handvol D66’ers en technici die voor de verbinding zorgden met kijkers thuis. Via de livestream keken drie keer zoveel mensen mee dan normaal een congres bezoeken. De achterban wil dat de partij bij alle congressen voortaan een deel via de livestream uitzendt.

Applaus na de toespraak klonk er niet. Vanwege de akoestiek in de enorme hal zagen de aanwezigen daar van af. Via zoomsessies konden leden thuis wel deelnemen aan workshops en lezingen. Met de voorspelling dat corona nog tot maart gaat duren, blijft het ook in de rest van de campagne voor het nieuwe D66-gezicht lastig om de kiezers en leden van de partij zelf te ontmoeten.

