Signalen van mensenhandel rond opvanglocaties voor Oekraïners in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft signalen ontvangen van mensenhandel en uitbuiting van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om illegale prostitutie en seksuele uitbuiting. Er zwermen vaker mannen rond bij opvanglocaties, maar tot nu toe zijn grote problemen voorkomen door optreden van zorgmedewerkers en politie.

In een brief aan de gemeenteraad schreef burgemeester Halsema deze week over mensenhandel bij Oekraïners. Er zijn twee vrouwen aangetroffen in een woning in Den Haag die seksueel werden uitgebuit. Deze vrouwen verbleven eerder in Amstelveen. Verder schrijft Halsema over meerdere Oekraïense vrouwen in een woning in Amsterdam, waarbij lichte signalen waren van illegale prostitutie.

Ze benadrukt dat het team mensenhandel van de politie en de zorgcoördinator mensenhandel in Amsterdam druk bezig zijn dit soort excessen te voorkomen. Door de vluchtelingen allemaal te registreren probeert de gemeente zicht op de omvang van het probleem te houden.

Weinig concrete meldingen

Er zijn niet veel concrete meldingen van mensenhandel met Oekraïense vluchtelingen. Er is veel aandacht gegeven aan preventie en de opsporingsdiensten zijn bijzonder alert op signalen, vindt Ina Hut, de directeur van CoMensha, het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. De opsporingsdiensten zijn verplicht ieder geval van mensenhandel of uitbuiting bij de organisatie te melden.

“Bij mensenhandel zien we doorgaans slechts het topje van de ijsberg. De meeste misstanden blijven onder de radar, omdat ze lastig op te sporen zijn”, zegt Hut. Toch denkt ze niet dat er veel mensenhandel en uitbuiting plaatsvindt rond Oekraïense vluchtelingen. “Iedereen is hier heel alert op, heb ik de laatste maanden gemerkt.” Zorgpartners bij opvanglocaties weten dat er een risico bestaat en waarschuwen vluchtelingen ook voor de risico’s. Ook is het door de centrale registratie redelijk duidelijk waar de meeste Oekraïense vluchtelingen zich bevinden.

Als er straks een nieuwe fase aanbreekt en de vluchtelingen de noodopvanglocaties verlaten, valt dat toezicht weg. Dat maakt de vluchtelingenstroom mogelijk kwetsbaarder, zegt Ina Hut. “Ze raken uit het zicht, en dat verandert de zaak.” Aan de andere kant kan werk en een eigen huis mensen ook stabieler maken. Hut: “Als mensen economisch minder afhankelijk worden, neemt het risico op uitbuiting af. En als je door integratie onderdeel wordt van een gemeenschap, is er meer sociale controle. Dat creëert meer zekerheid.”

