Sietse Bosgra: onvermoeibaar op de bres voor zuidelijk Afrika en het Midden-Oosten

Iedereen die iets meende te betekenen verdrong zich, als de staatsman Nelson Mandela zich in de jaren negentig van de vorige eeuw ergens vertoonde. Dat stoorde de op 8 januari overleden Sietse Bosgra: opportunisme en schone schijn wonnen het van consequente solidariteit zoals hij die decennialang had getoond met zijn inzet voor zuidelijk Afrika.

Vanaf begin jaren zestig van de vorige eeuw hielp Bosgra via het mede door hem opgerichte Angola Comité mee aan de strijd tegen de dictatoriale kolonisator én Navo-lid Portugal in Afrika. Na de Angolese onafhankelijkheid in 1974 verlegde hij met het Komitee Zuidelijk Afrika (KZA) de aandacht naar het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

De betrokkenheid van de in 1935 in Groningen geboren Bosgra bij de wereld buiten Europa begon al als puber. Nederland vocht een dekolonisatieoorlog uit in Indonesië. Bosgra’s vader vond dat “die zwartjes eronder geslagen moesten worden”. Zijn zoon dacht daar anders over.

Sietse Bosgra (rechts) verwelkomt in 1987 op Schiphol Klaas de Jonge, een anti-apartheidsstrijder die door het regime in Zuid-Afrika gevangen was gezet. Beeld ANP / Bert Verhoeff

Tijdens zijn studie nucleaire fysica in Amsterdam bleven de gebeurtenissen in het voormalige Nederland-Indië eind jaren veertig Bosgra bezighouden. Terwijl hij lid werd van een nieuwe partij, de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP), organiseerde hij acties rond nieuwe dekolonisatie-conflicten in Algerije en Vietnam.

Witte Afrikaners werden beschouwd als broedervolk

Een groot deel van Nederland bleef lang doof voor de anti-apartheidsstrijd. De witte Afrikaners werden beschouwd als broedervolk. Bovendien stonden economische belangen de door Bosgra en zijn clubs bepleite boycots en olie-embargo’s in de weg. Pas in het decennium voor de vrijlating van Nelson Mandela in 1990 begon de betrokkenheid met de zaak van zwart Zuid-Afrika te groeien.

Maar Bosgra ondervond evengoed weerstand in geëngageerde kringen. Het KZA en zijn leider was achter de schermen en soms in alle openheid in een concurrentiestrijd verwikkeld met de vier jaar oudere, aan de CPN gelieerde Anti-Apartheidsbeweging Nederland en haar voorvrouw Conny Braam.

Bosgra kreeg bovendien kritiek, omdat hij dubbele standaarden zou hanteren. Zo zou hij zich onvoldoende uitspreken over de martelingen door de Namibische bevrijdingsbeweging Swapo. Voor Bosgra was het een continu afwegen. Bij sommige regimes, zoals dat van Mobutu in Zaïre, was het duidelijk: daar was zoveel mis dat verdere steun was uitgesloten. Maar bij in zijn ogen minder grote mensenrechtenschendingen viel het zwaarder om tegen het apartheidsregime strijdende partijen en bewegingen te laten vallen.

In de laatste kwart eeuw van zijn leven verlegde Bosgra zijn aandacht naar het Midden-Oosten. Hij ageerde onder meer tegen te veel partij kiezen in het Israëlisch-Palestijnse conflict en de oorlog in Syrië. Daarnaast wierp hij zich binnen GroenLinks en daarbuiten op als tegenstander van de Nederlandse politiemissie naar de Afghaanse provincie Kunduz.

