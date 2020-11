Sibel werd ziek van de Toeslagenaffaire en kan en wil er niets meer over horen

Voor slachtoffers van de Toeslagenaffaire is het moeilijk om naar de parlementaire verhoren te luisteren. Bij Sibel Korkoca zit de pijn simpelweg te diep. ‘Het zijn vreselijke jaren geweest voor ons gezin.’

Sibel Korkoca, die vandaag 38 wordt, vreest dat het niet eens een opluchting zal zijn wanneer de Toeslagenaffaire straks achter de rug is. In welke mate haar gezin ook wordt gecompenseerd, de boosheid zal altijd blijven. Boosheid op een overheid die, zoals ze het verwoordt, iets van haar heeft afgepakt. Iets waar ze recht op had en dat regelmaat bracht in haar leven. “De kinderopvangtoeslag liet mij werken en de balans creëren tussen werk en thuis.”

Dat veranderde op slag toen ze in de nazomer van 2014 De Brief kreeg, een schrijven van de Belastingdienst waarin stond dat ze onterecht kinderopvangtoeslag ontving. Een foutje, dacht Korkoca eerst nog. Kan gebeuren. Maar al heel snel bleek het serieus en was het goed mis. Zij en haar man Hamza werden aangezien voor fraudeurs. Of ze maar even de onterecht verkregen toeslag voor de opvang van hun drie kinderen wilden terugbetalen. Over een periode van vier jaar, ruim 60.000 euro. “Ik werd helemaal gek.”

Op de bank in haar Tilburgse woonkamer komen de spanningen helemaal terug als ze over de voorbije jaren praat. Ze hadden het zo mooi voor elkaar. Hamza met een goede baan als onderhoudsmonteur, Sibel die gelukkig was als apothekersassistente. Van dat werk nam ze na het stopzetten van de toeslag noodgedwongen afscheid om er thuis voor de kinderen te kunnen zijn. “We hebben onze gastouder, via een professioneel bureau dat aan alle voorwaarden voldeed, nog een tijdje uit eigen zak betaald. Maar dat hielden we niet vol. In juli 2015 stopte ik met werken. Dat gaf ellende. Ik vond mijn werk zo leuk. Zó leuk!”

Letterlijk ziek van de affaire

Van de verhoren die momenteel een ontluisterend beeld geven over de wijze waarop de Belastingdienst jarenlang toeslagenfraude bestreed, krijgt Korkoca slechts flarden mee. Een bewuste keuze, ze heeft genoeg stress gehad. “Ik kan en wil het niet meer volgen. Van de spanningen heb ik twee keer een auto-ongeluk veroorzaakt. Ik ben letterlijk ziek geworden van de affaire, was totaal in de war. Het was vreselijk voor ons gezin. En wij zijn maar één voorbeeld. Laatst hadden we een bijeenkomst met premier Rutte. Daar hoorde ik verhalen van andere slachtoffers die zijn gescheiden of hun huis hebben moeten verkopen. Zonder Hamza was het bij ons misschien ook nog erger geweest. Hij is thuis degene die rustig kan blijven.”

Korkoca zat naast de premier. “Het deed me niets. Hij zei dat het gaat goedkomen, ik moet het nog zien. We hebben altijd alle bewijzen kunnen overleggen die onze onschuld aantonen. Pas na jarenlang vechten en veel hulp van onze advocaat wonnen we de zaak en hoefden we niets terug te betalen. Ondertussen was ik wel diep ongelukkig. Nu zijn we bezig met een schadevergoeding. Daar komt eind dit jaar of begin volgend jaar uitsluitsel over, is ons beloofd. Of dat lukt, vraag ik me af. Ja, ik ben ook boos dat het allemaal zo lang moet duren.”

Angst voor aanvragen toeslag

Ze heeft een angst voor blauwe enveloppen ontwikkeld. Ligt er een in de bus, dan is Hamza degene die hem opent. Haar huidige status bij de Belastingdienst? Korkoca zou het niet weten. “Toen we in 2015 opnieuw toeslag aanvroegen, werd de aanvraag meteen geblokkeerd. Inmiddels hebben we vijf kinderen. Doordat ik twee jaar geleden mijn werk weer heb opgepakt, gaat de jongste naar de peuteropvang. Die betalen we zelf. Ik durf gewoon geen toeslag meer aan te vragen, terwijl we er wel recht op hebben. Vriendinnen van mij nemen de kinderen na school mee naar huis, zodat we de naschoolse opvang besparen.”

Dankzij haar nieuwe baan – hetzelfde werk, andere apotheek – heeft Korkoca haar geluk deels hervonden. Maar ze zal de afgelopen zes jaar altijd met zich meedragen, door het diepe dal dat ze heeft bewandeld. “Daarom kunnen ze het eigenlijk nooit echt goedmaken. Ik hoor dat tijdens de verhoren niemand echt verantwoordelijkheid wil nemen. Dat is wel schandalig na alles wat er is gebeurd.”

