Shell en Eneco beloven een ‘natuurvriendelijk’ windmolenpark in zee. Wat is daarvoor nodig?

De energiebedrijven Shell en Eneco mogen samen een nieuw windturbinepark op de Noordzee gaan bouwen. De molens gaan met in totaal 760 megawatt aan vermogen 3 procent van alle stroom voor Nederland produceren.

Ze moeten in 2026 gaan draaien, 53 kilometer uit de kust, maakte het kabinet bekend. Er waren 28 kanshebbers, Eneco en Shell wonnen de aanbesteding met het windenmolenproject Ecowende, dat ‘minimale impact op de natuur’ moet hebben. Natuurorganisaties juichen dit toe. Wel hopen zij op harde garanties voor natuurbescherming.

Zeedieren, vogels en vleermuizen

Zeedieren, vogels, vleermuizen en het zeebodemleven mogen niet lijden onder het windmolenpark, is de inzet van Ecowende. Dat geldt zowel voor de bouwfase als voor de jaren waarin de 54 molens gaan draaien. Om dat voor elkaar te krijgen, willen Shell en Eneco veertig innovaties toepassen.

De finesses willen van hun groene aanpak willen Eneco en Shell niet prijsgeven. Dat heeft ermee te maken dat ze willen samenwerken met innovatieve, kleine bedrijven. Als de energiebedrijven daar nu al mee gaan pronken kan dat potentiële de (financiële) afspraken verstoren.

Wel al bekend is: het heiwerk moet geluidsarm verlopen, zodat zeedieren niet van slag raken door gedreun onder water. Verder moet er een corridor komen, een extra ruime baan tussen de windturbines in, waar (trek)vogels doorheen kunnen. Om milieurisico's bij beschadiging uit te sluiten, wordt geen bouwmaterialen en andere stoffen gebruikt die het milieu kunnen aantasten.

Rifstructuren voor algen en oesters

Aan de voet van de windturbines, bij het fundament op de zeebodem, komen ‘natuurlijke rifstructuren’, waarop algen en oesters kunnen floreren. Een team van ecologen kijkt en denkt mee.

Een impressie van onderwaternatuur bij een windmolens in zee, De Rijke Noordzee. Shell en Eneco ontwikkelen nu vergelijkbare plannen. Beeld Bas van de Sande

Minister Rob Jetten (klimaat) verwacht dat de ervaringen die worden opgedaan bij Ecowende nuttig kunnen zijn voor de ontwikkeling van andere nieuwe windmolenparken op de Noordzee. En daar moeten er nogal wat van bijkomen, als het aan het Rijk ligt. In 2050 moet vrijwel alle stroom duurzaam geproduceerd worden.

Behalve zonne-energie zijn daarvoor talloze windturbines nodig, vooral op zee. Dat moet wel ‘in harmonie met de natuur’ gebeuren, draagt Jetten uit. Zijn ministerie koos daarom de windparkbouwer die aannemelijk kan maken dat met oog voor de Noordzeenatuur wordt gewerkt.

'Gezonde Noordzeestructuur’

Een goede eerste stap, wat betreft een club van negen financiële instellingen en diverse natuurorganisaties. Zij roepen het kabinet gezamenlijk op bij alle nieuwe windprojecten af te dwingen dat ze een ‘gezonde Noordzeenatuur’ bevorderen. Dat kan, door slechts natuurvriendelijke windparkbouwers een vergunning te geven.

Stichting De Noordzee en milieuorganisatie Natuur & Milieu initieerden die oproep, samen met onder andere de banken ABN Amro, ING en ASR. Ook pensioenfondsen, zoals PME en ABP, steunen de oproep om voor elke nieuwe windmolen die er op zee bijkomt ‘minimale standaarden’ voor de natuur verplicht te stellen.

Een animatie van onderwaternatuur in windparken in het project de Rijke Noordzee. Energiebedrijven Shell en Eneco hebben vergelijkbare ambities. Beeld Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu

“Dit garandeert dat de volledige offshore windsector de kennis en kunde ontwikkelt die nodig is voor een gezonde Noordzeenatuur”, staat in de oproep. Want hoewel Ecowende nu groene beloften doet, is de werkwijze van (andere) windmolenbouwers in de toekomst ongewis.

'De eisen worden steviger’

Een woordvoerder van minister Jetten meldt dat natuureisen een gewichtigere factor worden bij de selectie van nieuwe projecten. “Bij volgende tenders voor wind op zee worden de eisen steviger.” De werkwijze van Ecowende moet gelden als opmaat naar meer milieu-eisen. Zo wil het Rijk duurzaam materiaalgebruik en recycling van wieken gaan verplichten.

Keiharde eisen zijn volgens de milieuorganisaties en financiële instellingen de enige manier om af te dwingen dat de biodiversiteit voldoende bescherming krijgt.

Lees ook:

Tien maatregelen om het klimaat én de natuur te redden

Op een internationale top in Montreal proberen leiders de biodiversiteit te redden. Daarbij kunnen ze gebruik maken van klimaatmaatregelen. Mits ze het slim doen. Tien mogelijke win-winsituaties voor de planeet.