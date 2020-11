Sharon Dijksma: een burgemeester die van wanten weet

Toen de sollicitatiecommissie Utrechters vroeg wat voor burgemeester ze graag wilden, kwamen ze met een behoorlijk eisenlijstje. Bij voorkeur was de kandidaat jong, maar óók een ervaren bestuurder. Het liefst een vrouw. En het moest een benaderbaar iemand zijn. Krachtig en besluitvaardig, maar ook charismatisch.

De nieuwe burgemeester moet dan ook grote schoenen zien te vullen. Burgemeester Jan van Zanen, deze zomer vertrokken naar Den Haag, was geliefd. Hij was de ‘verbindende’ burgemeester die de stad nodig had, vooral op die ene dag in maart 2019, toen Gökmen T. vier mensen doodschoot in de tram naar Nieuwegein.

In Sharon Dijksma (PvdA) zegt Utrecht nu de ideale kandidaat te hebben gevonden. De 49-jarige politicus beschikt over een indrukwekkend cv. Dat is ook nodig, zegt Heleen de Boer, voorzitter van de vertrouwenscommissie die Dijksma heeft voorgedragen. Hoewel het met de stad Utrecht goed gaat, liggen er wel wat uitdagingen voor de boeg. “Utrecht groeit heel hard. De nieuwe burgemeester moet zich raad weten met de groeipijnen van de stad. Hoe neem je de mensen mee als Utrecht straks een maatje groter wordt?”

Daarbij, zegt De Boer, was de commissie ook op zoek naar een burgemeester die de weg weet in Den Haag. Zodat ook het Rijk straks overtuigd kan worden om financieel een steentje bij te dragen aan de groeiende Domstad.

Dat Dijksma het Binnenhof kent, is een understatement. In 1994, op haar 23ste, kwam ze als jongste Kamerlid tot dan toe naar Den Haag. Ze had als parlementslid verschillende portefeuilles onder haar hoede en werd drie keer staatssecretaris (van economische zaken, onderwijs en infrastructuur). Uiteindelijk stapte ze in 2018 over naar Amsterdam, om daar de functie van wethouder van verkeer en vervoer te vervullen.

Een burgemeesterschap lonkte al langer. In 2012 deed ze een gooi naar de positie in Nijmegen. Toen moest ze het afleggen tegen Henk Bruls (CDA). Acht jaar na die mislukte sollicitatie kan Dijksma’s PvdA zich nu verheugen op het leveren van twee burgemeesters van grote steden (Ahmed Aboutaleb is burgemeester van Rotterdam, red.).

Een duidelijke band met Utrecht blijkt nog niet uit haar cv. Dijksma is geboren in het Groningse Hoogkerk en studeerde in Twente. Ze woonde lang in Enschede en verhuisde pas naar het westen toen ze wethouder werd in Amsterdam. Maar, liet ze vrijwel direct weten na het positieve nieuws over haar sollicitatie, haar gezin zal zo snel mogelijk naar Utrecht trekken. Dijksma heeft drie kinderen, van wie één een nakomertje is: van de jongste telg beviel Dijksma vorig jaar op haar 48ste.

