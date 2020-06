Sekswerkers willen terug hun bordeel in: ‘We gebruiken nu wat creatievere standjes’

Hangend tegen de gesloten deur van Joyce Kamerverhuur zucht Ron Verkaieren nog maar eens diep. De beheerder van het pand maakt zich zorgen, en niet zo’n beetje ook. ‘Zijn meissies’, zoals hij de prostituees noemt, werken gewoon door. Al maandenlang en zonder uitzondering, zegt Verkaieren, een man met brede schouders, volgetatoeëerde armen en gemillimeterd haar.

Er moet nou eenmaal brood op de plank komen. En dus beunen de sekswerksters in coronatijd maar bij in het illegale circuit. “Ze hebben allemaal wel wat nummertjes van vaste klanten. Maar ja, ik heb geen idee of ze hun handen wel goed wassen, of ontsmettingsmiddel gebruiken. Als ze hier mogen werken, kan ik daar tenminste toezicht op houden.”

Dat het inmiddels veilig voor hen is om hun beroep weer in het bordeel uit te oefenen, daarvan is Verkaieren overtuigd. En hij niet alleen. In navolging van de kermisexploitanten een dag eerder verzamelen vrijdagochtend vertegenwoordigers van de sekswerkindustrie zich in Den Haag om hun zorgen te uiten en aangepaste werkplannen te openbaren.

Aanstaande maandag willen ze weer gaan werken

Niet op het gras van het Malieveld, maar in een natuurlijker habitat: de Doubletstraat, middenin de red-light-zone van de Hofstad. Maandag 15 juni willen de sekswerksters starten, is de boodschap. Het kabinet hanteert vooralsnog 1 september als richtdatum, net als voor coffeeshops en sauna’s.

“Als één beroepsgroep rekening houdt met gezondheidsvoorschriften, dan zijn wij dat wel”, zegt sekswerkster Yvette Luhrs (35), tevens betrokken bij branchevereniging SekswerkExpertise. “Alles wat we moeten doen, zoals handen wassen en ontsmetten, doen wij al jaren. Wij zijn hartstikke voorzichtig. Uit de cijfers blijkt zelfs dat wij gezamenlijk minder soa’s oplopen dan studenten.”

Samen met nog een handvol andere aanwezigen, bijvoorbeeld van belangenvereniging Proud, hangt Luhrs posters op de ramen, waarachter de gordijnen langzaam opentrekken. Op de posters prijken provocerende leuzen als ‘Rutte 3 jaagt ons de dood in’, of ‘Vanuit hier zorg ik voor mijn familie. Wie zorgt voor mij?’.

Andere contactberoepen, zoals tandartsen, fysiotherapeuten en kappers, kregen weken geleden al groen licht. Als de tienduizenden sekswerkers in het land niet ook spoedig aan de slag mogen, gaat het helemaal mis, waarschuwt André van Dorst, woordvoerder van de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven.

Moira Mona ver werken tijdens corona: "We moeten wat creatievere standjes gebruiken.” Beeld EPA

Zoek het lekker uit, zegt de overheid. Ik vind het meer dan schandalig

“Precies op dit moment wordt een groep sekswerkers in Amsterdam hun pand uitgezet, omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Zoek het lekker uit, zegt de overheid. Ik vind het meer dan schandalig.” Volgens een eigen enquête onder tientallen sekswerkers vraagt zeker de helft van de respondenten geen noodsteun aan, uit angst onrechtmatig geld te ontvangen, zoals gebeurde in de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.

Een ander deel van de sekswerkers kan weer geen bijstand aanvragen vanwege hun tijdelijke verblijfsvergunning, zegt Van Dorst. En zo is het altijd wat, vindt hij. Een kleine groep, een paar duizend zzp’ers achter het raam, maakten wel gebruik van een overheidsregeling zoals 4000 euro noodsteun.

En de verdiensten in het illegale circuit? “Daar hoor je links en rechts wel iets over, maar ik hoorde ook dat niemand die zelfstandig doorwerkt, besmet is geraakt. Dat laat zien hoe veilig sekswerkers werken.”

Op Hemelvaartsdag, een kleine maand geleden, stuurden de belangenverenigingen samen een brandbrief naar ministers De Jonge (volksgezondheid, welzijn en sport) en Koolmees (sociale zaken en werkgelegenheid). Inclusief een zelf opgesteld protocol, dat is goedgekeurd door verschillende GGD’s. Top op heden bleef het oorverdovend stil in Den Haag, zegt Van Dorst.

In het protocol, een A4’tje, staat weinig verrassende maatregelen, zoals handen wassen vooraf en thuisblijven bij ziekteverschijnselen. Ook staat erin dat sekswerkers en klanten vooraf een vragenlijst invullen en elkaars ‘vochtige ademzone’ vermijden. Wat dat inhoudt? “We moeten wat creatievere standjes gebruiken”, legt sekswerkster Moira Mona (29) uit. Op hoge hakken en met lang, vuurrood haar is ze vanochtend uit Arnhem gekomen, haar woon- en werkplaats.

“Ik had best even een existentiële crisis hoor, zonder werk. Het vervelendste is nog dat wij in de steek gelaten worden. Mensen vinden dit maar een schimmige business, waar geen overheidssteun heen moet. Maar ik ben ook maar gewoon een mens, met drie katten op de vensterbank. Die moeten ook eten.”

De ministeries van De Jonge en Koolmees waren niet bereikbaar voor commentaar.

