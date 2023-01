‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag zit verweven in onze cultuur’

Criminoloog Renée Römkens is niet verbaasd over de nieuwe CBS-cijfers, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de jonge vrouwen in Nederland vorig jaar is lastiggevallen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de emeritus hoogleraar, die gespecialiseerd is in gendergerelateerd geweld, is er nog een lange weg te gaan.

Het aantal gemelde grensoverschrijdingen is veel hoger dan bij de vorige peiling in 2020. Spreken mensen zich nu eerder uit of gaat er meer mis?

“Deze aantallen zijn voor mij niet nieuw. In 2014 is in Europees onderzoek al gesignaleerd dat veel vrouwen hier last van hebben. Nederland wijkt daarin ook niet af van landen als België, Duitsland of Engeland. Het is een wereldwijd probleem dat vrouwen worden weggezet als seksueel object dat je mag aanraken, waar je iets van mag vinden of iets over mag roepen. Dat is helaas nog voor veel mensen genormaliseerd en verweven in onze cultuur.”

Wat valt u op aan de reacties als zulke cijfers naar buiten komen?

“De terugkerende verbijstering. Er wordt elke keer gedaan alsof het helemaal nieuw is. Die verbijstering heeft een functie. Daardoor kunnen we het weer wegstoppen, alsof het over iets uitzonderlijks en afwijkends gaat dat je toch niet begrijpt. Het is belangrijk om na te denken over de normalisering van seksisme. Over hoe het komt dat een heleboel mensen, in het bijzonder jonge mannen, het normaal vinden om zich op een neerbuigende manier tegenover vrouwen te gedragen. Het begint bij het gesprek aangaan. Zeggen dat het anders kan.”

Regeringscommissaris Mariëtte Hamer is gestart met een actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Wat gaat zo’n plan veranderen?

“Je ziet dat dit nu in ieder geval serieus genomen wordt en dat er een zak geld aan gekoppeld is. Dat is de winst na veertig jaar vrouwenemancipatie. In alle lagen van de samenleving is verandering nodig. Werkgevers moeten nadenken over veiligheid op de werkvloer. Onderwijsinstellingen moeten die veiligheid ook op orde krijgen, en voorlichting structureel inbedden in hun curriculum. Uiteindelijk komt het erop neer dat mensen zelf met elkaar in gesprek moeten gaan over wat wij wenselijk gedrag vinden. Het gaat over jou en mij.”

Mannen vragen zich af of ze nog wel complimenten kunnen maken naar een vrouw. Is dat terecht?

“Ik vind het fascinerend dat het publieke debat over grensoverschrijdend gedrag meteen verschuift naar hoe moeilijk dit allemaal voor de mannen is. Dat illustreert precies waar het probleem zit. Mannen moeten in de spiegel kijken en zich afvragen hoe bepaalde dingen die ze zeggen of doen, overkomen. Het is echt niet zo moeilijk om gewoon empathisch te zijn. Je weet zelf vaak wel of iets wel of niet als prettig wordt ervaren. Complimenten maken is verder goed, graag zelf. Dat zouden mensen juist meer moeten doen.”

Wat kunnen vrouwen zelf doen om seksisme aan te pakken?

“Ook na veertig jaar emancipatie worden vrouwen vaak nog op de tweede plaats gezet. Van vrouwen wordt nog vaak inschikkelijkheid verwacht als belangen van mannen in het geding zijn. Als een vrouw dan een keer zegt ‘tot hier en niet verder’, kan dat voor problemen zorgen. Femicide (het doden van vrouwen, red.) is daar een extreem voorbeeld van.”

“In onze samenleving leggen wij de prioriteit nog steeds vaker bij de belangen die mannen hebben. Kijk naar gezinnen waar vrouwen nog altijd meer voor de kinderen zorgen en minder werken. Dat is meer dan een kwestie van vrije keuze. Als je dat wil veranderen, moet je de kinderopvang in Nederland beter regelen. Het is niet zo dat er in veertig jaar niks is veranderd. Het onderwerp staat nu op de agenda. Maar de ongelijkheid tussen man en vrouw los je niet in een paar decennia op. Daar is een cultuurverandering voor nodig.”

