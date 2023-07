Seks onder ouderen zorgt voor commotie in Breda. ‘We praten er liever niet over.’

Een van de spelers uit de voorstelling Lust Liefde Leeftijd heeft het er maar druk mee. Elke keer als ze ziet dat de promotieposter van het theaterstuk weer is weggehaald bij de Plussupermarkt in het dorp Ulvenhout, haalt ze thuis gauw een nieuwe om het aanzicht te herstellen. Erg aanstootgevend lijkt de plaat eigenlijk niet, maar blijkbaar vallen mensen erover. Wie erlangs loopt, ziet de hoofdpersonages - 91 en 74 jaar oud - gezellig tegen elkaar aan liggen onder een roze dekbed. Ze hebben nog kleren aan ook. De rest is aan de fantasie.

De reacties die cultureel gezelschap Zout over de voorstelling krijgt, zijn niet van de lucht. “Ze komen vooral van zorginstellingen en organisaties die zich inspannen voor het welzijn van ouderen”, zegt zakelijk leider Christel Ooms. “Dat verrast ons. Het mag niet over seks en intimiteit gaan, het onderwerp geeft een gevoel van ongemak. Blijkbaar hebben ze het er met elkaar ook niet veel over. Dat laat nog maar eens zien dat het een urgent thema is.”

Zout heeft veel organisaties en instellingen aangeschreven om reclame te maken voor de voorstelling. ‘We denken dat dit onderwerp voor onze doelgroep niet geschikt is’, luidde een van de reacties. Een organisatie die normaal gesproken oudere vrijwilligers werft om hen actief te houden, antwoordde: ‘Wij denken dat dit mogelijk verkeerd valt bij onze gasten en vrijwilligers’. Sommige zorginstellingen weigeren het ‘aanstootgevende promotiemateriaal’ te verspreiden. Lust en liefde bestaan niet bij deze doelgroep, liet een volgende weten. En: ‘Er rust nogal een taboe op lust en liefde voor mensen van deze leeftijd. Ze praten er liever niet over.’

Het zijn reacties die Ymke Kelders, programmamedewerker Seksualiteit & Zorg bij Rutgers, teleurstellen. “Dit toneelstuk is juist een supergoed idee om ervaringen van ouderen zichtbaar te maken. Ouderen passen niet altijd in ons beeld van wat we seksueel aantrekkelijk vinden, maar we weten allemaal dat hun behoeften niet per se minder worden met de jaren. CBS-cijfers lieten onlangs zien dat seksualiteit onder 75-plussers flink is toegenomen. Bijzonder dat er juist zo veel commotie is onder organisaties die zich voor deze mensen inzetten.”

Een van de organisaties die de voorstelling weigert te communiceren richting de leden, is de KBO kring Breda. “Veel senioren zijn behoudend”, legt bestuurslid Wim Hendrikx uit. “Zij storen zich hieraan en vinden dat lust en intimiteit een privézaak is. Wij denken zeker dat het bestaat, hoor. We krijgen ook berichten van leden die het idee van het toneelstuk wel aardig vinden. Maar de meeste reacties zijn negatief, daarom werken we er niet aan mee.”

Kelders weet uit ervaring wel dat seks en intimiteit voor ouderenorganisaties lastige thema’s zijn om te bespreken. “De laatste jaren draaien we veel projecten bij zorginstellingen die het onderwerp belangrijk vinden. Vrijwel altijd is het pas voor het eerst dat ze het echt een plek geven. Zelfs professionals die er voor deze doelgroep zijn, koppelen ouderen en intimiteit niet automatisch aan elkaar. Hetzelfde zie je bij mensen met een beperking.”

Dat het mechanisme juist de urgentie voor het toneelstuk vergroot, is voor Kelders evident. “Uiteindelijk hopen we toch allemaal oud te worden, terwijl we nog liefdevol met onze partner in bed kunnen liggen? Daar kun je volgens mij geen weerstand tegen hebben.”

