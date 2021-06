SCP: Gelijkwaardig meedoen met een lichamelijke beperking kan nog lang niet

Wie een lichamelijke beperking heeft, kan nog steeds niet volop meedoen aan het publieke leven. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Van een samenleving waaraan iedereen gelijkwaardig kan deelnemen, is dan ook nog geen sprake, concludeert het SCP in het rapport Lang niet toegankelijk.

De overheid heeft zichzelf wel verplicht daarnaar te streven: Nederland ratificeerde in 2016 het VN-Verdrag Handicap, waarin het recht op gelijkwaardig meedoen is vastgelegd. Verbeteringen stranden nog vaak omdat het overheidsbeleid om hindernissen in het dagelijks leven weg te nemen vrijblijvend is.

Nagestaard of bot behandeld

De onderzoekers verzamelden gegevens uit een aantal databases en deden 38 interviews met mensen met een lichamelijke beperking. Zij komen nog volop hindernissen tegen, zo blijkt. Deels gaat het om fysieke obstakels, zoals hinderlijk geparkeerde fietsen of ontoegankelijke ingangen van winkels en cafés, vooral in binnensteden.

Maar er zijn ook sociale hindernissen, zoals winkeliers die geen oprijplank willen neerleggen, of aparte plaatsen in bioscopen die ervoor zorgen dat rolstoelers niet kunnen zitten naast degene met wie ze gekomen zijn. Wie een beperking heeft, moet vaak extra voorbereidingen treffen om mee te kunnen doen. Daarnaast worden mensen met een beperking in de publieke ruimte soms nagestaard, niet voor vol aangezien of bot behandeld. Ook lopen ze vast in de overheidsbureaucratie als ze bijvoorbeeld vervoer of hulpmiddelen moeten regelen.

Het gevolg van die obstakels is dat Nederlanders met een matige of ernstige beperking allerlei plekken minder vaak bezoeken. Slechts een kwart van de Nederlanders met een ernstige beperking gaat bijvoorbeeld maandelijks naar een bioscoop, theater, museum of attractie, tegenover de helft van de mensen met een lichte beperking of zonder beperking.

Wie wilde stemmen per rolstoel, wachtte een hindernisbaan

Stembureaus bij de laatste verkiezingen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De regels waren aangescherpt vanwege het VN-verdrag Handicap. Toch was stemmen voor mensen met een beperking bij de laatste verkiezingen nog steeds een behoorlijke uitdaging.