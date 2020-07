Schrijver Maarten Biesheuvel (81) overleden na kort ziekbed

Hij debuteerde in 1972 met de verhalenbundel ‘In de bovenkooi’, een van de meest succesvolle debuten in de naoorlogse Nederlandse literatuur, waarmee hij meteen bekendheid vergaarde. Zijn meest recente werk, ‘Een Schiedamse jongen’, verscheen vorig jaar.

Vlak daarvoor verscheen van zijn hand ‘Verhalen uit het gekkenhuis’, een verzameling van verhalen uit de psychiatrische inrichting waar hij meermaals werd opgenomen. Hij was manisch depressief, en zijn absurdistische en grappige verhalen hebben dan ook vaak een angstige en sombere kant. Veel verhalen hebben een autobiografisch karakter. Schrijfster Renate Rubinstein schreef ooit over haar vakgenoot: ‘Maarten Biesheuvel heeft voor de gekken gedaan wat Gerard Reve voor de homo’s deed.’

Voor zijn werk ontving Biesheuvel in in 1985 de F. Bordewijk Prijs; voor zijn gehele oeuvre in 2007 de P.C. Hooftprijs. Ook is er sinds 2015 de J. M. A. Biesheuvelprijs voor de beste korte verhalenbundel, vernoemd naar de schrijver: Biesheuvel publiceerde zelf tientallen bundels met korte verhalen.

Vrouw Eva

Jacobus Maarten Arend Biesheuvel werd op 23 mei 1939 geboren in Schiedam. Door een bipolaire stoornis kampte hij met depressies, psychoses en wat hij zelf ‘levensangst’ noemde. Zijn vrouw, Eva Biesheuvel-Gütlich, ontmoette hij in 1958. Hij omschreef haar ooit als ‘terra firma’, vaste grond. Ze was zijn steun en toeverlaat. Na een samenzijn van zestig jaar overleed Eva Biesheuvel, twee jaar geleden, op tachtigjarige leeftijd.

