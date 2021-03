Schrijver Igor Cornelissen overleden

Cornelissen was redacteur bij Vrij Nederland en Het Vrije Volk en schreef romans en biografische schetsen over onder anderen historicus Jaap Meijer (vader van Ischa) en CPN-partijleider Paul de Groot.

De bundel Mijn opa rookte ook een pijp. Joodse wortels en ander (on)gemak die vorig jaar uitkwam, beschouwde hij als de afronding van zijn memoires. Nog twee andere boeken wilde hij afronden en hij had een rubriek in anarchistisch tijdschrift De As.

Cornelissen woonde 45 jaar aan de Vondelkade in Zwolle, in zijn ouderlijk huis, waar hij ook overleed.

Een ‘ongelovige Jood’ noemde hij zichzelf. Dat de Zwolse Joodse gemeenschap van 700 naar hooguit 70 personen was uitgedund, noemde Cornelissen een onomkeerbaar dieptepunt. Zijn overleden broer Willy was nauw betrokken bij de synagoge in Zwolle. Maar zei Cornelissen tegen het AD: “Het is niet mijn taak om de Joodse cultuur levend te houden. Ik kom alleen als ze me oproepen voor de tiende man, de minje, zodat de gebedsdienst kan doorgaan.”

